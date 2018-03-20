集歷史娛樂休閒藝術一體 陸文化商業街區正發燒

2018年03月20日 19:25 旺報 李鋅銅

鋼架鐵牆、玻璃屋頂，濃郁的工藝風格，裡面有咖啡廳、酒吧、手作坊、甜品店、雜貨舖……這是大陸東北遼寧瀋陽市的1905文化創意園，已成為集歷史、娛樂、休閒、藝術為一體的文化商業街區。

遼寧大學學生李夢嬌很喜歡來到這裡和閨蜜小聚。「我很喜歡這裡的文藝氛圍，這裡的裝修風格適合拍照，每次來就和朋友們拍個不停。」她說，這裡有畫展和圖書分享會，看看畫展，買本小說，然後喝杯咖啡吃個甜點，愜意又充實。

1905文化創意園坐落於有「東方魯爾」之稱的瀋陽市工業密集區鐵西區，是由瀋陽重型機械集團公司的廠房改建而成，將老廠房內部重新設計，配以景觀改造，在保存老建築特色的同時加入創意內涵，成為集歷史、娛樂、休閒、藝術為一體的文化商業街區。

去年12月，1905文化創意園舉辦了文創活動「犀牛市集」，涵蓋音樂、旅遊、手工、讀書等不同主題的文化沙龍，吸引了1200多名來自大陸各地的文創攤主和超過百萬人次的遊客，創造出強大的吸引力。

「這種文創街區有情懷、有格調，有著滿滿的設計感，並且將本地文化植入其中。」遼寧師範大學文學院副教授趙慧英表示，文創商業模式將物質載體與文化內核高度融合，自然就吸引了更多遊客。

在大陸，這樣的文創街區成為越來越多，成為民眾休閒消費的新去處。例如南京的「新界8拾」、天津的「棉3創意街區」、常州的「運河五號創意街區」等。其中，北京的798藝術區、上海的田子坊等還成為炙手可熱的「網紅」，甚至成了很多中外遊客的必去景點。

業界人士認為，文創街區是具有鮮明主題和明確客群的體驗式商業空間，是空間體驗化升級的產物，憑藉社交屬性與主題體驗，為消費者帶來不同的消費感受。在大陸，文創街區越來越熱，也看出大陸民眾越來越重視休閒娛樂消費，為自己生活加值。

(旺報)