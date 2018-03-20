孫越住院意識清醒 對外界關心直說「對不起」

2018年03月20日 19:02 時報周刊 林彥君

87歲的孫越在發高燒40度送急診，因膽結石引起胰臟、腎臟發炎，目前在台大普通病房接受治療，目前狀況清醒，也可以下床，但為避免嗆到及感染，家屬謝絕探訪即送花致意，目前僅有家屬跟兩位牧師會到病房幫孫叔叔禱告。財團法人董氏基金會公共事務主任林清麗表示，孫越長期受COPD（慢性阻塞性肺疾病）所苦，發病時會住院至少兩周，他心臟裝有四根支架，肺部功能差，但在出席活動時會以最好狀況出席，林清麗透露，過去孫叔叔因為不想讓大家擔心，總在出院才告知住院消息，這次住院消息曝光，孫越直道歉「對不起，讓大家緊張，謝謝大家幫我禱告。」

孫越之前因膽管狹窄，結石卡在膽管在做內視鏡時無法取出，3月7日體溫發燒到40度送急診，近期將開刀取出膽管內結石，他過去一年至少有4～7次發高燒掛急診住院經驗，林清麗哽咽「他這次要取石頭，我們都不敢想要住院多久，他腦袋很清醒，記得好多事情，還跟我說『謝謝嚴道董事長在73年成立董事基金會』，我聽到快撞牆了。」

林清麗表示，COPD九成是因為年輕時就抽菸、持續老菸槍，造成肺阻塞，無法順暢呼吸，一成是因為空氣污染、接觸毒素或對呼吸道不好的職業引起，並不會因為戒菸或運動復原，併發時會喘氣，感受像被掐著脖子，會有「咳、痰、悶、喘」四個癥兆，她提醒，有兩個以上徵兆，應到胸腔科評估。

(時報周刊)