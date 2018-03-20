性價比低 陸文創體驗仍有新路要走

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旺報

文創體驗消費已成為大陸民眾們日常生活中常見的消費模式，書店和博物館內的沙龍講座，購中心內的畫室和陶藝館以及親子DIY，都成為時下流行的文創消費方式。但一些有償DIY專案依然難逃被人詬病「低性價比」，文創體驗是否能引領潮流，未來仍有一段新路要走。

在北京的朝陽大悅城、798藝術街區，都引入了手工製作的文創消費業態，成為文創園區的新寵。一名前往體驗陶瓷製作工藝的劉姓市民說，隨著網購不斷普及，傳統購物、聚餐的消費模式已不能滿足需求，周末約好友或帶家人一起體驗手工製作，不僅能夠放鬆身心陶冶情操，看著自己的作品也會很有成就感。

另一位帶孩子前往體驗的消費者表示，希望能通過手工體驗增進親子情感，並希望孩子能夠靜下心來，喜歡上手作的樂趣。除了體驗經濟備受商場青睞，北京各大博物館也開設以推廣傳統文化為主題的手工藝體驗活動，讓博物館文化更加貼近人們的日常生活。

雖然體驗經濟有廣闊市場，但仍難逃被人批評「低性價比」。就以DIY皮飾為例，北京市面上簡單的DIY皮飾製作一次300元（人民幣，下同）左右，消費者可以製作簡單的鑰匙包、卡包等，但市面上買相同商品只要幾十元。

在文創業者看來，文創商品爭取的是「親手製作」和「特殊創意」，延伸出不同價值，未來一定有可觀的發展空間。但對多數消費者來說，如果只是打著文創口號，卻沒有文創內容，就算消費者掏了一次錢，業者小撈一筆，不但消費者不會再回頭，也會透過網路傳播評價，讓大陸初起的文創走入「死胡同」。

(旺報)

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