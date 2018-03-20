毛豆化身綠金　外銷額可望創新高

2018年03月20日 19:28 中時 楊騰凱

日本人喜好以毛豆當下酒菜，台灣毛豆看準商機持續進攻日本市場，近年打趴中國大陸、泰國等競爭對手，使毛豆化身成「綠金」，連續10年奪下日本市占冠軍，去年台灣毛豆外銷額達23.6億元，是歷史次高，今年則上看25億元，可望寫下歷史新高。

高雄農改場表示，毛豆去年外銷數量達3萬7591公噸，外銷貿易額達8055萬美元（約新台幣23.6億元），較前年成長了8.1％，創下27年來新高，其中銷往日本占85.4％，其餘則銷往美國、加拿大等24國。台灣毛豆史上外銷最好的成績是1990年，當時因中國大陸、泰國等競爭者尚未興起，金額曾高達8435萬美元（新台幣24.7億元），量則為4萬2046公噸。

高雄農改場指出，台灣毛豆在日本的市占率達44.8％，已連續10年稱霸日本市場，是競爭對手泰國及中國大陸的1.62及2.05倍，雖然毛豆產品外銷日本仍需課徵6％關稅，但台灣毛豆以品質把關及品種創新研發勝出，不必削價競爭，每公斤平均價格為日幣251元（約新台幣69元），比中國產品高了29.5％。

高雄農改場表示，現已在高屏地區推動「毛豆大農場機械化生產技術」，輔導豆農往企業化發展，促成6家冷凍食品公司投資24億元擴廠，創造上千個就業機會，從田間採收到工廠加工，可在4小時內完成，確保品質新鮮，提升台灣毛豆產品在國際的競爭力，由於日本及歐美市場持續成長，台灣毛豆外銷額今年上看8500萬美元（新台幣24.9億元），可望寫下史上新高。

(中時)