富邦悍將改造新莊棒球場 場地重鋪最困難

新莊棒球場花3000萬，換上新的LED大看板。(蔡銘仁攝)

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中時電子報

富邦悍將斥資1.2億台幣，讓新莊棒球場改頭換面，成為富邦新主場「全富武莊」，今(20日)球場正式亮相，要改造這座邁入第21年的老球場，哪個環節要進行難度最高？領隊蔡承儒透露，要把場內紅土、草地重鋪，是最困難的部分。

新莊球場1997年就落成，直到去年，新北市政府才決定委外經營，最後由富邦得標。富邦去年即著手進行球場設施改善，包括球員休息室、觀眾席等，皆有明顯看到改變；此外，攸關球員安全性的球場，也有進行整修。

蔡承儒表示，球場的紅土跟草地，都有重新整理，直到三月也還在調整狀況，尤其草地在鋪好的隔天就下大雨，因而影響到一些進度。目前大部分都已完成，不過內野跟右外野，看起來還未鋪設完成，蔡承儒說，因為那些草皮晚了一周送到，有持續請廠商加強。

新莊球場多數設備更新，花費最貴的是哪一項？蔡承儒透露，若是以單項看，最貴的是外野LED記分板，花費3000萬，「這個記分板有座分隔的，有空間的話，會呈現多一點內容給球迷看。」整體而言，蔡承儒認為對這次改造的成果還算滿意，「之前都看設計圖，看實體比想像中好。」

票價部分，平日內野全票350元、半票250元、外野自由席200元；假日內野熱區500元，非熱區全票450元、半票350元，外野250元。一壘側靠近外野、跟富藝旅合作推出的「滿悍席」，不能當天購票，需在一周到兩周前預定，分為單人、雙人、四人桌，共有89席。

此外，富邦新增兒童遊戲區，進去玩一個人100元，若是親子同行，只有一個人需收費。不過，過往球迷來看球，要停汽車較不方便的問題，蔡承儒表示，目前仍只有接駁車，也有跟學校協調假日能否空出車位，但還在努力，未來會再跟新北市政府協商多些停車空間。

(中時電子報)

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