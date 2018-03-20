「日月談畫」！觀光多元　經典藝術人文

觀光產業與藝術結合，日月潭發展多元旅遊，融入藝術、注入文化元素。（沈揮勝攝）

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旅遊寫生。（沈揮勝攝）
畫家切磋觀摩。（沈揮勝攝）
潭區寫生創作。（沈揮勝攝）
畫出美的氛圍。（本報資料照片／沈揮勝攝）

日月潭美景如畫！著眼於多元旅遊發展，由80多家飯店、農特產銷班及觀光相關業者合組的「大日月潭觀光產業發展協會」，將於四月下旬邀請100多名藝術家齊聚向山「日月談畫」，期將潭區觀光產業，提升到精神與文化層次。

協會理事長陳明賢表示，日月潭旅遊業者與藝術家聯手行銷日月潭首見於2014年3月，當時新開幕的經典大飯店與魚池鄉公所合辦「魚池藝術季」，邀請40多名全台知名藝術家進駐，並免費提供5天4夜之寫生創作遊程。

由於時程安排充裕，讓創作者得以悠閒從容深入潭區周邊大小聚落，探訪優質景點、感受鄉村氛圍，透過彩筆表現魚池鄉及日月潭人文、景致之美。

2016年底，「南投縣日月潭民宿發展協會」與日月潭國家風景區管理處合作，再邀37名畫家前來日月潭創作旅遊。

去年夏天，部分應邀進駐的藝術家陸續回流，其中知名水彩畫家劉木林入住經典大飯店個禮拜，邊旅遊邊作畫，最受媒體關注。這樣的「旅遊寫生」模式，也影響到一般家庭、親子，開始嘗試透過旅遊寄情山水、融入藝文，作更有深度、更具精神層面的體驗與感受。

大日月潭觀光產業發展協會總幹事張游舜指出，四月廿二日「日月談畫」，將邀請南投縣美術學會與九九畫會超過100名藝術家，齊聚日管處向山遊客中心「談日月潭、畫日月潭」。

現場搭配飯店與紅茶業者、咖啡產銷班擺設茶席，營造優質產業文化氛圍。未來這些畫作將在日管處及其他地方巡迴展出，並授權日管處印製畫冊並用以設計文創商品。

他說，另計畫來年結合遊艇業者，擴辦「舟畫日月」，用不同視野，創作與欣賞日月潭。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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