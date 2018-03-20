3月原民好藝市 全家大小攏「鄒」來

原民會「原民好藝市」活動，以阿里山鄒族為主題，推出一系列原住民文化藝術活動。(林雅惠翻攝)

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由高雄市原民會所舉辦「原民好藝市」活動， 3月24日星期六繽紛開場。3月以阿里山鄒族為主題，推出一系列原住民文化藝術活動，原住民故事館官網臉書並用生動活潑、引人入勝的動畫形式，帶領大家認識鄒族群豐沛的文化；相關活動豐富歡迎市民朋友全家一同前往高雄市前鎮區原住民故事館，親身體驗豐富的鄒族文化，讓周末過得好有意思！

高市府原民會表示，3月份活動安排南台灣專業原住民舞團「祖韻文化樂舞團」，演繹鄒族特色舞蹈，將阿里山間的鄒族原味舞蹈踏入高雄城市裡。原民會指出，高雄市有完整的原住民十六族居住聚集，各自有獨具魅力的傳統文化，為讓市民朋友就近欣賞體驗，每月都有主題族群安排於特定周六推出的「原民好藝市」活動。透過原味的文化體驗、原風的siraw市集、原心的DIY教室、原氣的歌舞表演，帶領民眾探索原民文化的奧妙，在喧囂的都會區也能享受原民山海藝術的薰陶。

好藝市的「siraw市集」(siraw音同喜烙)，同時會有高山特色農產品、原民手作工藝品，及原味濃厚美食攤位，「原風」不動保留原民好味道。其中高山特色農產品在2月份甚至曾引發了民眾的搶購風潮，歡迎市民朋友把握難得機會搶購當令農特產。也別忘了來聚會所，欣賞由原民唱將謝英雄先生所帶來的天籟演出，讓繁忙的身心靈得到樂舞的滋潤與涵養。原民會歡迎市民朋友全家大小趁週六假日來到「原民好藝市」享受精彩的原民文化！

(中時)

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