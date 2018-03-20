自閉兒不畏病魔 彈琴籌款助立達基金

「扶輪情與光同行」慈善音樂會將於4月1日在台中市中山堂舉行，3位自閉症鋼琴家以震撼人心的鋼琴樂音與心智障礙學童的立達慢兔兔太鼓隊合力演出。（張妍溱翻攝）

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曾受邀遠赴美國卡內基音樂廳及聯合國總部表演的自閉症鋼琴演奏家李尚軒（前右）、莊天岳（前左）以震撼人心的鋼琴樂音與心智障礙學童的太鼓隊合力演出。（張妍溱攝）

「扶輪情與光同行」慈善音樂會將於4月1日在中山堂舉行，由曾受邀美國卡內基音樂廳及聯合國總部表演的自閉症鋼琴演奏家李尚軒、莊天岳以震撼人心的樂音與心智障礙學童的太鼓隊合力演出，莊天岳因腎臟移植尚服用抗排斥藥不畏病魔上場，幫助立達啟能中心籌募120萬元協助院內設備及職療課程的助學基金。

雙手流暢的敲擊黑白鍵，彈奏令人動容的鋼琴樂音，患有重度自閉症的36歲莊天岳在媽媽陪同下出席記者會，莊媽媽說，天岳4歲時被診斷為自閉症，但因為音感佳，5歲開始學鋼琴，每天早、中、晚約5個小時苦練，29歲發現腎臟出問題，爸爸將一顆腎移植給他如今尚在服抗排斥藥物，持續在音樂領域發光發熱。

過目不忘將所見的樂譜轉換成指尖上跳躍的音符，患有過動型自閉症的李尚軒說，從5歲開始學琴，熟記2000多首樂曲，每次聽到音樂就會安靜下來，在老師及家人的引導下走入鋼琴的世界，只要練習幾次就能不看樂譜彈奏。

台中東南扶輪社主委趙榮勤表示，「扶輪情與光同行」慈善音樂會由李尚軒、莊天岳、郭彥廷3位自閉症鋼琴家演出，都是屬於國際級水準的表演以及慢兔兔太鼓隊登台，突破障礙展現才華。天主教台中教區立達啟能中心執行長李郁文說，籌募120萬元助養基金，協助改善院內設備開辦職療課程與弱勢家庭院童生活。

(中時)

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