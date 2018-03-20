盧秀燕海線問政說明會 江啟臣同台喊凍蒜！

2018年03月20日 19:51 中時 陳淑娥

台中市長候選人盧秀燕與副議長張清照舉行問政說明會，台下民眾熱情高喊「凍蒜！凍蒜！」（陳淑娥攝）

台中市長候選人盧秀燕與副議長張清照舉行問政說明會，大家上台高喊「凍蒜！凍蒜！」。（陳淑娥攝）

台中市長候選人盧秀燕（中）與副議長張清照（後左二）問政說明會，立委江啟臣（後右二）、前議長張清堂（後右一）、及立委顏寬恒（後左一）等同台相挺，展現國民黨團結決心。（陳淑娥攝）

國民黨台中市長候選人盧秀燕，20日在清水舉行首場問政說明會，現場擠入近千民眾共襄盛舉，大家不約而同高喊「盧秀燕，凍蒜！」立委江啟臣更同台請託大家支持盧秀燕，副議長張清照也細數政績尋求連任，現場氣勢如虹，充分展現國民黨團結決心。

盧秀燕第一場問政說明會，與在地的張清照一起從海線出發，在紫雲巖主委吳勝隆等陪同下入廟參拜，隨後召開問政說明會，與會人士包括立委江啟臣、顏寬恒等多位國民黨市議員到場。

「撩落下！」盧秀燕表示，自己參選台中市長，在國民黨最艱苦時挺身而出，就是為了台中經濟、空氣等，她以6屆立委老將經歷，為台中市打拚，在各區舉行聯合問政說明會，從清水起步是為了在座鄉親的發展及大台中未來，她抨擊林佳龍的老人健保政策，自己若當選市長要恢復老人健保補助。

江啟臣則拜託大家，11月24日用選票支持國民黨，強調空氣及經濟影響不是一、二年的事，是一、二代，蓋錯了會後悔一輩子，選對人有爭取有建設，選錯人就什麼都沒有，「市長做不好，換人做，換盧秀燕來做！」現場立馬響起一陣掌聲。

副議長張清照感謝鄉親對胞兄、前議長張清堂和自己的支持與鼓勵，他說，接手當副議長後不敢懈怠，3年多來認真打拚，爭取大大小小的建設，金額超過20億元，服務案件近萬人。兄弟倆為地方持續服務數十年，重大建設包括高美溼地景觀橋、遊客服務中心、鰲峰山親子公園及將完工的海洋生態館等，更極力爭取教育資源。

(中時)