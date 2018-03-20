陳福海「與鄉親有約」 再見「親民日」盛況

金門縣長陳福海今天下午率同縣府一級主管，在「縣長與鄉親有約」活動中，聽取鄉親陳情和建言。（李金生攝）

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百餘位鄉親蜂擁來到，再現當年「縣府親民日」熱鬧景況。（李金生攝）
「事情解決了！」縣長陳福海和陳情鄉親好開心。（李金生攝）
縣長率同縣府一級主管列席，直接與鄉親「面對面」溝通。（李金生攝）
鄉親的陳情和建言，將做為縣府施政參考。（李金生攝）

金門縣長陳福海今（20）日下午率同縣府一級主管，在「縣長與鄉親有約」活動中，聽取鄉親陳情和建言。百餘位鄉親蜂擁來到，將大禮堂擠得水泄不通，男女老少穿梭來去，再現當年「縣府親民日」的熱鬧景況。

金門縣府在軍管年代，縣長張人俊任內推出「周四親民日」，定期接受鄉親陳情和反映民意，其後的軍派縣長伍桂林、唐雄飛和李清正賡續辦理。

軍派最後一任和民選首任縣長陳水在也繼續執行，直到任職後期才逐漸停辦。李炷烽縣長接手主政時，因為「縣府留言板」廣開言路，各方意見大鳴大放，加上網路平台快速成形，縣府即以「天天都是親民日」為由未再恢復，從此走入歷史。

李沃士縣長上任後，因為1999縣民服務熱線，讓鄉親意見和緊急需求可以暢通反映，有效提升為民服務品質，也未再有重新辦理的構想。

陳福海縣長主政以後，曾下鄉巡迴各鄉鎮傾聽民意，今天則再移師縣府大禮堂舉辦「縣長與鄉親有約」活動，希望透過縣長率同縣府各單位一級主管與民眾「面對面」溝通方式，更直接聽到來自基層群眾心聲，做為調整施政方向和釐定施政優先順序的參考。

(中時)

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