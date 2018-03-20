慈濟參與聯合國婦女大會 獲官方文案認可

2018年03月20日 19:57 中時 楊騰凱

第62屆聯合國婦女大會於3月12日至23日舉行，慈濟基金會發表的聲明書是今年唯一以佛教團體身份獲「聯合國經濟及社會理事會(ECOSOC）-第62屆婦女地位委員會」認可，慈濟盼透過與各國的共知、共識，達到聯合國永續發展目標。

慈濟基金會自2010年成為「聯合國經濟及社會理事會非政府組織的特殊諮詢委員」(NGO in Special Consultative Status with ECOSOC)，今年亦受邀參與「第62屆婦女地位委員會」周邊會議與高峰會議，由慈濟美國總會副執行長曾慈慧、同仁裘曜陽及紐約慈濟志工約10人代表前往紐約出席大會。

2018年聯合國婦女大會主題是「促進及賦權於農村婦女和女童之機會」(EMPOWERING RURAL WOMEN AND GIRLS），第一階段共150多個國家約4千多人參與周邊會議，慈濟3月13日座談會中發表聲明主題為「提升偏鄉婦女在氣候變遷可扮演之角色」，內容包含「佛教慈濟在社區推動環保平台」、「賦予婦女深耕社區重新肯定自我」，以慈濟在非洲、亞洲、中南美洲等建校興學，提供就學接受教育的機會等。

慈濟美國總會副執行長曾慈慧表示，各行各業都要有共知、共識，最終要落實共行。針對環保議題，慈濟倡議有效的節能減碳需要落實在生活中，即便是偏鄉婦女也可以承擔起責任。曾慈慧以慈濟志工帶動發展中國家的當地人民成為服務人群的志工，並且響應素食、落實環保回收為例，讓偏鄉人民適應環境及改善環境。

慈濟基金會表示，慈濟倡議之聲明書正式列入「聯合國經濟及社會理事會-第62屆婦女地位委員會」之官方文案及條列，不僅是今年唯一以佛教團體之身份，也是聯合國大會對NGO團體運作有很高的認同度。

(中時)