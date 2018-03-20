盧秀燕遭爆料選金流向 林佳龍喊中槍失焦

2018年03月20日 19:50 中時 張妍溱

國民黨台中市長參選人盧秀燕遭某周刊爆料選舉資金流向親友公司，台中市長林佳龍（前）呼籲，盧秀燕勇於面對外界質疑「說清楚、講明白」，勿轉移焦點。（張妍溱翻攝）

國民黨台中市長參選人盧秀燕遭某周刊爆料，歷來選舉部分支出都交給親友公司，資金流向遭外界質疑，20日舉行記者會澄清並意指台中市長林佳龍以「圍魏救趙」烏賊戰術抹黑對手批評海水採礦MOU是騙局；林佳龍說，盧秀燕應勇於面對外界質疑將選舉資金「說清楚、講明白」質疑藍營其心可議呼籲勿轉移焦點。

盧秀燕指出，25年來每次選舉如實申報，絕對禁得起市民檢驗，但反觀林佳龍的市府團隊卻禁不起檢驗，千億海水採礦MOU（合作意向備忘錄）的騙局如何向市民交代。林佳龍表示，他覺得莫名其妙，有點無妄之災，請盧秀燕勇於面對並說明自己遭爆料事件不要轉移焦點。

另盧秀燕反控林佳龍財產數字異常增加一事，林佳龍則回應，公職人員財產申報屬於公開資料，他與太太廖婉如夫妻2人一同申報，家庭事業的盈利分配、清算所得資料不能造假，但與盧秀燕被爆料是兩碼子事。

針對盧秀燕提出，林佳龍在競選台中市長期間，疑似委託朋友民調公司進行民調，事後該民調公司在市政府拿到6個宣傳標案、5個活動標案，共1000多萬還捐錢給林佳龍。新聞局長卓冠廷解釋，市府各單位獨立進行招標均有法定流程及規範，並有政風、會計等單位監督，無圖利特定廠商的可能。

(中時)