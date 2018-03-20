新興國中造飛機 親子飛行樂

新興國中結合創客教育與親子共學理念，辦理「新興飛行自造」親子營隊，透過動手製作「四軸飛行器」，不只讓親子關係更加溫，也將Maker理念傳出去。（曹婷婷攝）

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親子一起動手當創客，親子感情也升溫！新興國中結合創客教育與親子共學理念，辦理「新興飛行自造」親子營隊，透過動手製作「四軸飛行器」，不只讓親子關係更加溫，也將Maker理念傳出去。

策畫活動的教務主任陳明宏表示，新課綱強調素導向的教學，希望學生自發、共動、共好，因此，課程設計就是希望透過親子間的互相合作、組裝飛機、小組競賽，感受新課綱精神，深獲參與家長與學生們的好評。

校長蘇恭弘說，活動的目的是讓國小六年級的同學，體驗自己動手作的樂趣，礙於場地限制、名額有限，一開放網路報名就秒殺，整場活動下來，近40名家長與學生專心一致，同心協力組裝四軸飛行器。

除了四軸飛行器組裝之外，新興國中也展現學生學習成果，由科創社學生現場製作雷射雕刻作品，當作有獎徵答與小組競賽的小禮物。蘇恭弘表示，組裝四軸飛行器課程連結學科知識，例如自然領域流體力學中的白努力定律，契合新課綱理念，在生活情境中素養導向學習的課程，希望藉由這樣的體驗活動，讓成為新課綱的精神更加落實。

喜樹國小許勝佑表示，組裝時只有自己這組無法順利起飛， 但他和媽媽共同找出問題、進行修正，「下次再遇到困難，也會記得想辦法解決。」大潭國小王亮奎說，小組競賽時，眼看飛機不聽話，心裡實在很慌張，但經過拆解找出問題所在，覺得課程很棒，希望有機會再參加。

(中時)

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