學者：台灣旅行法恐傷害而非促進台灣安全

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川普簽署了允許美國與我方官員互訪的台灣旅行法，使之生效。但有美國學者警告，本法通過是不必要的激怒大陸，比較可能傷害、而非促進台灣的安全，加上川普政府不是個可靠的夥伴，而且川普「美國第一」的政治基本盤很可能會拒絕美國為了台灣而走向戰爭。因此他建議蔡英文總統應抗拒誘惑，別讓台灣成為美國與大陸間角力的棋子。

美國南加大美中學院副教授林丹（Daniel Lynch）19日在《外交事務》雜誌（Foreign Affairs）撰文指出，川普藉台旅法，向北京表明他會考慮讓美台高層接觸，但這通常只保留給邦交國。最好的情況下，大陸把台旅法視為無故挨巴掌，最壞的情況會視為讓台灣與大陸永久分離──這是北京不會接受的。

林丹指出，大陸現在無法預測美國國防部在川普治下實際上會做什麼，他們已覺得有需要把最壞的可能拿出來警告及威脅美國。去年12月大陸駐美公使李克新說，「美國軍艦抵達高雄之日，就是解放軍武力統一台灣之時」，這是10多年來未聞罕見而明確的警告。

林丹最後稱，台旅法通過，川普很可能冒著與大陸衝突的風險打台灣牌。如果川普將美台關係升級，台灣可能很高興，但對蔡英文總統來說，抗拒這種誘惑、不接受這種改變才明智。她應該認清，容許那種改變，就是把台灣變成美中角力的棋子。

(中時)

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