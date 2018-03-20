大金空調調降最高5000元 台灣獨家設計功能新品面世

2018年03月20日 20:30 中時 石欣蒨

大金全新橫綱FTXM-S系列，搭載為台灣專屬研發的Hybrid Cooling溫濕雙控技術，預計5月到貨，售價待定。（大金提供）

大金2018全新空氣清淨機機種MCK55USCT、MCK40USCT，機型縮小，更符合小坪數空間使用，1萬1800元起。（大金提供）

大金2018全新空氣清淨機機種MCK55USCT，1萬4800元。（大金提供）

台灣冷氣龍頭之一的大金空調，今日發表了2018年全新新品，不僅繼續向環保、安全的方向前進，更為台灣消費者帶來專屬設計的功能新品，空調更準備調降價格最高5000元，現買現扣回饋消費者，和泰大金戰略總處副總陳力弘表示，「去年台灣達到120億元的營業目標，今年將挑戰135億元，預計家用空調銷售將成長至22萬台。」

自2013年大金推出獨家研發的R32環保新世代冷媒空調，與R410A相比不會破壞臭氧層之餘，溫室效應係數減低75%及提升10%能效，在去年年底推估全球已累積銷售超過3000萬台，台灣早於2016年與日本同步全面上市，年度銷售量就約100萬台，大金表示「日本的空調品牌都用上R32冷媒，相信在台灣勢必成為市場主流。

面對台灣的高溫潮溼的海島型氣候，大金空調了解溼度是體感溫度的關鍵，全新橫綱FTXM-S系列就搭載了為台灣消費者特別研發的「Hybrid Cooling溫濕雙控技術」全新功能，結合冷房與除濕的雙控技術，能有效控制溼度及調整溫度，搭載溼度感知器，除溼能力比一般機種高75％，加上內建PM 2.5集塵濾網及光觸媒空氣清淨濾網，一機集品牌大成，預計5月到貨上市。

另外大金空調去年的空氣清淨機也出乎意料以外的熱銷2萬3000台，今年再推出2款「DAIKIN閃流放電空氣清淨機Mini Tower」，加入了台灣獨家的「PM2.5六色顯示面板」，能自動偵測環境中的PM 2.5濃度再顯示在運轉面板上，而且體積更小巧不佔空間，高度降低至50cm、寬度與深度則是27cm，適合台灣大多小坪空間使用，期望今年可達3萬台的銷售目標。

大金空調今日也宣布，為了更接近台灣小資消費者市場，看準儘管工作忙碌也注重生活品質的「潛力消費新世代」，推出經典調降活動，指定型號機種降價2000元至5000元，即日起至7月31日購買大金家用變頻空調RX(K)~4MX(K)系列機型，可享每組現金回饋最高5000元，VRV mini(小型智能區控)機型每組現金回饋7000元，現買現扣之餘，再針對家庭用戶提供「主機板7年保固」、壓縮機10年、全機3年保固，提供消費者最安心信賴的保固承諾。

(中時)