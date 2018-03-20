話說一半秒睡 腎衰竭血液堆廢物作祟

姚阿公因腎衰竭血液堆廢物，話說一半就秒睡，圖為腎臟內科副主任王家良（中）為病患（非當事人）看診。（陳淑娥攝）

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65歲糖尿病友姚阿公一天打盹數十次，連講話到一半也突然睡著，愛串門子的他常嚇到厝邊；光田綜合醫院察覺他近半年肌酸酐指數飆高，是正常人10倍，必須終身洗腎，在接受微創閃電式腹膜透析導管植入術，在家就能洗腎，終於擺脫瞌睡蟲。

腎臟內科副主任王家良指出，食物中的蛋白質在身體代謝產生的廢物進到血液中，透過腎臟過濾排泄，腎功能變差時，初期通常沒有明顯症狀，當腎功能低於30%、無法有效代謝時，病人常會感到疲倦，腎功能低於10%就得洗腎或換腎。

台灣洗腎人口逾8.5萬、洗腎率為世界第一，許多人除擔心感染風險外，更憂慮生活品質跟著犧牲。目前洗腎分為血液透析和腹膜透析，血液透析要到醫療院所施作，而俗稱「洗肚子」的腹膜透析，能自行調配洗腎時間在家操作。

一般外科主任蘇劍秋說，腹膜透析植管一管到底，導管可能因腸蠕動、便秘等原因造成移位、管路滲漏等併發症；而閃電式腹膜透析導管植入術是把導管以閃電形狀植入定位，不僅傷口小且10分鐘內就能完成，更能降低併發症機率。

患者姚阿公選擇微創「閃電式腹膜透析導管植入術」，現在每天用腹膜透析「洗肚子」，邊洗還能邊看電視，肌酸酐指數從11降至7mg/dL，疲倦感大大改善，到處串門子時，也不用擔心突然睡著了。

(中時)

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