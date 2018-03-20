LG在台首間品牌旗艦店開幕 4月8日前抽總價值70萬大獎

2018年03月20日 21:10 中時 石欣蒨

LG在台首間品牌旗艦店今日盛大開幕，占地150坪、斥資千萬打造，為韓國以外、亞洲第2間品牌旗艦店。（LG提供）

台灣LG電子斥資千萬打造、占地150坪的台灣首間品牌旗艦店，昨（20日）正式開幕，該店同時亦是韓國以外，亞洲第2間品牌旗艦店，店中分為五大主題區域，分別為：「IoT智慧家電區」、「Health care-健康照護區」、「影音娛樂區」、「生活家電區」以及「IT行動通訊區」，讓消費者根據個人需要實際體驗商品。

店中熱門的「IoT智慧專區」，就能展示以IoT技術所連接的所有家電商品，消費者能在其中體驗如何用一支手機即可操控家中多項家電，另外還有「Health Care健康照護」區域，串連起居家健康防護網，包含具備殺菌、烘乾功能的Styler智慧電子衣櫥、360度循環扇的LG PuriCare 360度空氣清淨機等商品，至於「影音娛樂」專區更以超過80平方公尺的牆面展示全系列電視商品。

此次LG台灣首間品牌旗艦店更導入了韓國總部完整的標準服務流程，更與宏碁集團旗下的好漾生活攜手，提出高品質的顧問式產品服務，提供消費者更貼近實際情境的產品試用體驗，未來店內也將陸續增設親子專區及免費咖啡享用，提升客戶入店體驗；4月8日前至LG品牌旗艦店即享購買指定商品，抽總價值70萬大獎超值福袋。

(中時)