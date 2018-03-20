LG在台首間品牌旗艦店開幕 4月8日前抽總價值70萬大獎

LG電子全球行銷中心宋常務(右四)、台北市電器公會理事長廖全平(左四)、展碁國際股份有限公司總經理暨好漾生活股份有限公司董事長林佳璋(左三)、台灣LG電子董事長金載承(右三)等出席LG台灣首間品牌旗艦店開幕活動。（LG提供）

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LG在台首間品牌旗艦店今日盛大開幕，占地150坪、斥資千萬打造，為韓國以外、亞洲第2間品牌旗艦店。（LG提供）

台灣LG電子斥資千萬打造、占地150坪的台灣首間品牌旗艦店，昨（20日）正式開幕，該店同時亦是韓國以外，亞洲第2間品牌旗艦店，店中分為五大主題區域，分別為：「IoT智慧家電區」、「Health care-健康照護區」、「影音娛樂區」、「生活家電區」以及「IT行動通訊區」，讓消費者根據個人需要實際體驗商品。

店中熱門的「IoT智慧專區」，就能展示以IoT技術所連接的所有家電商品，消費者能在其中體驗如何用一支手機即可操控家中多項家電，另外還有「Health Care健康照護」區域，串連起居家健康防護網，包含具備殺菌、烘乾功能的Styler智慧電子衣櫥、360度循環扇的LG PuriCare 360度空氣清淨機等商品，至於「影音娛樂」專區更以超過80平方公尺的牆面展示全系列電視商品。

此次LG台灣首間品牌旗艦店更導入了韓國總部完整的標準服務流程，更與宏碁集團旗下的好漾生活攜手，提出高品質的顧問式產品服務，提供消費者更貼近實際情境的產品試用體驗，未來店內也將陸續增設親子專區及免費咖啡享用，提升客戶入店體驗；4月8日前至LG品牌旗艦店即享購買指定商品，抽總價值70萬大獎超值福袋。

(中時)

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