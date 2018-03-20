Dyson V10大馬力上市 Pure Cool空氣清淨機有望下月開賣

Dyson資深工程師Kyle Toole與黃子佼展示全新Dyson Cyclone V10無線吸塵器。（Dyson提供）

友善列印
中時
Dyson Cyclone V10無線吸塵器即日起在台官方線上購物商店及指定通路上市預購，2萬2900元起。（Dyson提供）
Dyson Cyclone V10為Dyson至今速度最快的數位吸塵馬達，2萬2900元起。（Dyson提供）

Dyson日前在紐約發表的「Dyson Cyclone V10」，今日正式在台上市，訴求全機濾淨效果提高至99.97%，捕捉小至0.3微米的微細粉塵及過敏源，而「Dyson Pure Cool purifying fans」涼風空氣清淨機也有望於4月在台上市，正好符合近日空汙嚴重的問題，也滿足了消費者不僅要打掃肉眼可見的塵埃髒汙，連微細到看不見的汙染物也要清得更乾淨。

Dyson在去年創下35億英鎊的營業額，亞洲地區的整體成長高達75%，當中就以吸塵器最為熱銷，此次推出的V10重量只有上一代的一半重量，但此代就把氣旋與集塵區改成直線設計，吸力從每分鐘最高11萬5000轉提升至12萬5000轉，但是聲音卻比上一代更小。

另外電池續航力也提升至60分鐘，加上一鍵即可彈出集塵桶，不會造成清理時粉塵四散的二次汙染，相信今年再度攻陷無線吸塵器市場，即日起在台官方線上購物商店及指定通路上市預購，共分為「Absolute」2萬6900元、「Fluffy」2萬5900元、「Animal」2萬2900元 3種套裝。

(中時)

髒髒包好夯 這家量販日賣500個 在地獨家烏龍啤酒 五星級飯店月…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。