Dyson V10大馬力上市 Pure Cool空氣清淨機有望下月開賣

2018年03月20日 21:09 中時 石欣蒨

Dyson Cyclone V10無線吸塵器即日起在台官方線上購物商店及指定通路上市預購，2萬2900元起。（Dyson提供）

Dyson Cyclone V10為Dyson至今速度最快的數位吸塵馬達，2萬2900元起。（Dyson提供）

Dyson日前在紐約發表的「Dyson Cyclone V10」，今日正式在台上市，訴求全機濾淨效果提高至99.97%，捕捉小至0.3微米的微細粉塵及過敏源，而「Dyson Pure Cool purifying fans」涼風空氣清淨機也有望於4月在台上市，正好符合近日空汙嚴重的問題，也滿足了消費者不僅要打掃肉眼可見的塵埃髒汙，連微細到看不見的汙染物也要清得更乾淨。

Dyson在去年創下35億英鎊的營業額，亞洲地區的整體成長高達75%，當中就以吸塵器最為熱銷，此次推出的V10重量只有上一代的一半重量，但此代就把氣旋與集塵區改成直線設計，吸力從每分鐘最高11萬5000轉提升至12萬5000轉，但是聲音卻比上一代更小。

另外電池續航力也提升至60分鐘，加上一鍵即可彈出集塵桶，不會造成清理時粉塵四散的二次汙染，相信今年再度攻陷無線吸塵器市場，即日起在台官方線上購物商店及指定通路上市預購，共分為「Absolute」2萬6900元、「Fluffy」2萬5900元、「Animal」2萬2900元 3種套裝。

(中時)