台醫聯會遭改名為中國 外交部：不齒WHO為中國政治服務

友善列印
中時

世界衛生組織（WHO）去年要求「世界醫學生聯盟」（IFMSA）將「台灣醫學生聯合會」參與名稱改為「Taiwan, China」，該會無法接受。外交部今表示，WHO祕書處這種只為中國政治目的服務的做法令人遺憾與不齒，中國持續以霸道手段打壓台灣人民參與國際會議及活動，只會引起台灣人民反感。

外交部指出，WHO屈服並配合政治壓力，施壓非政府間國際組織打壓台灣NGOs的國際參與，不但違反WHO憲章的精神、剝奪台灣人民的權利，更不尊重IFMSA等國際非政府組織作為專業、自主組織的運作。WHO這種罔顧健康人權的作為，完全背離了WHO成立的宗旨。

外交部強調，全力支持「台灣醫學生聯合會」捍衛會籍權益的努力，WHO祕書處這種只為中國政治目的服務的做法令人遺憾與不齒，難以贏得會員及國際社會尊重。

外交部表示，放任中國以政治影響力干擾WHO祕書處及INGOs，無益於國際醫衛合作。中國持續以霸道手段打壓台灣人民參與國際會議及活動，只會引起台灣人民反感，致使兩岸關係漸行漸遠。

外交部說，誠盼IFMSA堅守專業中立的立場，給予所有會員平等一致的待遇，並確保所有會員參與地位不受任何政治問題干預及剝奪。外交部也呼籲IFMSA各國會員正視WHO不當政治干預的嚴重性，立即向該組織祕書處表達抗議。

(中時)

核二廠2號機將起動 政院：尊重… 為9年前舞台劇陳師孟南下約詢 陳…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。