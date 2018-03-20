台醫聯會遭改名為中國 外交部：不齒WHO為中國政治服務

2018年03月20日 20:49 中時 陳建瑜

世界衛生組織（WHO）去年要求「世界醫學生聯盟」（IFMSA）將「台灣醫學生聯合會」參與名稱改為「Taiwan, China」，該會無法接受。外交部今表示，WHO祕書處這種只為中國政治目的服務的做法令人遺憾與不齒，中國持續以霸道手段打壓台灣人民參與國際會議及活動，只會引起台灣人民反感。

外交部指出，WHO屈服並配合政治壓力，施壓非政府間國際組織打壓台灣NGOs的國際參與，不但違反WHO憲章的精神、剝奪台灣人民的權利，更不尊重IFMSA等國際非政府組織作為專業、自主組織的運作。WHO這種罔顧健康人權的作為，完全背離了WHO成立的宗旨。

外交部強調，全力支持「台灣醫學生聯合會」捍衛會籍權益的努力，WHO祕書處這種只為中國政治目的服務的做法令人遺憾與不齒，難以贏得會員及國際社會尊重。

外交部表示，放任中國以政治影響力干擾WHO祕書處及INGOs，無益於國際醫衛合作。中國持續以霸道手段打壓台灣人民參與國際會議及活動，只會引起台灣人民反感，致使兩岸關係漸行漸遠。

外交部說，誠盼IFMSA堅守專業中立的立場，給予所有會員平等一致的待遇，並確保所有會員參與地位不受任何政治問題干預及剝奪。外交部也呼籲IFMSA各國會員正視WHO不當政治干預的嚴重性，立即向該組織祕書處表達抗議。

(中時)