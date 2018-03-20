為9年前舞台劇陳師孟南下約詢 陳水扁激動手抖險掉淚

2018年03月20日 20:50 中時電子報 林毅 ／綜合報導 ／綜合報導

陳師孟表示，陳水扁講到激動處時，口吃、手抖還一度差點落淚 (圖／本報資料照)

2009年司法節慶祝大會，當時眾多檢察官們編導舞台劇模仿並諷刺前總統陳水扁，監察委員陳師孟為了此事，在今天(20日)南下約詢陳水扁，講到激動處，陳水扁一度激動，險些落淚。

根據《中央社》報導，陳師孟表示當年司法官蓄意影響社會輿論，傷害台灣國際形象，申請自動調查相關機構有無違反行政責任，這也是陳師孟上任後第一個案件。為此陳師孟在今天特地南下約詢陳水扁，進行一個半小時的談話，陳師孟說陳水扁講到激動處一度快掉淚。

陳師孟說，陳水扁回憶起過去的不愉快，非常激動，口吃得很厲害，手也抖得很厲害，但心情慢慢平復後，就比較好。陳師孟表示，陳水扁回憶那一年520下台後到隔年一月，恐怕是一輩子難以忘懷的日子，行動劇只不過是司法追殺的一個環節，遭遇的每一個案件，都令陳水扁身心受創。至於調查內容，由於必須保密，陳師孟則並未多談。

陳師孟指出，約詢的順序為受害人或陳情人、再來是加害者，而受害者有最後發言權，因此，最後結案前，會再約詢陳水扁。為了對過去元首表示尊敬，第一次約詢由他和調查官親自南下，下一次的約詢，也徵詢陳水扁同意，「阿扁會上來台北接受約詢。」

過去陳水扁擔任台北市長期間，陳師孟是阿扁的副市長；陳水扁當總統的時候，陳師孟也出任總統府秘書長。兩人有深厚的部屬關係，陳師孟這次南下，除了約詢外，也有探訪老朋友的意味。

(中時電子報)