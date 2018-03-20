為9年前舞台劇陳師孟南下約詢 陳水扁激動手抖險掉淚

陳師孟今天(20日)南下約詢前總統陳水扁 (圖／本報資料照)

友善列印
中時電子報
／綜合報導
陳師孟表示，陳水扁講到激動處時，口吃、手抖還一度差點落淚 (圖／本報資料照)

2009年司法節慶祝大會，當時眾多檢察官們編導舞台劇模仿並諷刺前總統陳水扁，監察委員陳師孟為了此事，在今天(20日)南下約詢陳水扁，講到激動處，陳水扁一度激動，險些落淚。

根據《中央社》報導，陳師孟表示當年司法官蓄意影響社會輿論，傷害台灣國際形象，申請自動調查相關機構有無違反行政責任，這也是陳師孟上任後第一個案件。為此陳師孟在今天特地南下約詢陳水扁，進行一個半小時的談話，陳師孟說陳水扁講到激動處一度快掉淚。

陳師孟說，陳水扁回憶起過去的不愉快，非常激動，口吃得很厲害，手也抖得很厲害，但心情慢慢平復後，就比較好。陳師孟表示，陳水扁回憶那一年520下台後到隔年一月，恐怕是一輩子難以忘懷的日子，行動劇只不過是司法追殺的一個環節，遭遇的每一個案件，都令陳水扁身心受創。至於調查內容，由於必須保密，陳師孟則並未多談。

陳師孟指出，約詢的順序為受害人或陳情人、再來是加害者，而受害者有最後發言權，因此，最後結案前，會再約詢陳水扁。為了對過去元首表示尊敬，第一次約詢由他和調查官親自南下，下一次的約詢，也徵詢陳水扁同意，「阿扁會上來台北接受約詢。」

過去陳水扁擔任台北市長期間，陳師孟是阿扁的副市長；陳水扁當總統的時候，陳師孟也出任總統府秘書長。兩人有深厚的部屬關係，陳師孟這次南下，除了約詢外，也有探訪老朋友的意味。

(中時電子報)

台醫聯會遭改名為中國 外交部：… 林佳龍：六都舉債額度不應差太多

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。