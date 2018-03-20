南韓藝術團月底赴朝演出 名單包括女團Red Velvet

2018年03月20日 21:31 中時 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

南北韓20日在板門店舉行工作會談，商討南韓藝術團赴平壤演出事宜。南韓藝術團的藝術總監為作曲家兼歌手尹相（右），他擔任韓方首席談判代表，朝方首席代表是北韓女歌星、三池淵管弦樂團團長玄松月（左）。(圖／美聯社)

南北韓20日在板門店舉行工作會談，就南韓藝術團平壤演出名單及日程達成協議。演出者將包括歌王歌后級的趙容弼、李仙姬，以及「少女時代」的徐玄和女團「Red Velvet」等。這將是趙容弼2005年在平壤開個唱後，南韓藝人時隔13年赴朝演出。

韓聯社報導，據會後發布的韓朝聯合新聞稿，南韓藝術團由160多人組成，將於3月31日至4月3日在平壤舉辦2場演出，先遣隊將於3月22至24日赴朝踩點。南韓統一部官員表示，兩場演出的日期暫定為4月1日和3日，有可能變動。

演出將在東平壤大劇場和柳京鄭周永體育館各辦一場，演出者名單包括趙容弼、李仙姬、崔辰熙、尹度玹、白智榮、鄭仁、少時徐玄、ALi、女團Red Velvet等著名歌手和組合。朝方承諾保障南韓藝術團成員的人身安全，未盡事宜將透過板門店聯絡管道進行書面磋商。

南韓藝術團的藝術總監為作曲家兼歌手尹相，他作為韓方首席談判代表參加工作會談，朝方首席代表是北韓女歌星、三池淵管弦樂團團長玄松月。尹相是第一位成為韓朝會談首席代表的南韓藝人。

尹相在板門店會談結束後回到南韓中央政府大樓召開記者會時表示，「從歌王歌后級別的趙容弼、李仙姬，到偶像組合中的佼佼者Red Velvet，此次赴朝演出的南韓藝術團人員組成空前豐富，我的年齡和資歷便於在歌壇泰斗和後起之秀之間平衡溝通徵求意見。」

尹相又說，如此強大的明星陣容足以打造精彩絕倫的視聽盛宴，但遺憾的是距離演出不到10天，南韓藝術團的首要任務是讓觀看演出的北韓同胞體會到感動和親切，一如南韓歌迷的音樂享受。

據尹相透露，與朝方協調演出曲目並不輕鬆，更多地是因為韓方提出的歌單中有許多朝方不熟悉的歌曲，而非政治隔閡。尹相對朝方的談判態度評價稱，通過面對面交流發現，真實的玄松月和他平時想像的和電視中的刻板印象不同，她願意從長計議彌平分歧，不急於當場達成妥協。

玄松月當天表示，將為確保韓方藝術團的平壤演出取得圓滿成功而竭盡全力。在南韓統一部公布的談判錄影中，玄松月說，這場會談讓她再次感受到，只要韓朝齊心協力就沒有辦不成的事。

(中時)