高雄動漫節新品亮相 「南」能可貴

↑《名偵探柯南》褔袋內容充實多樣、設計新穎，連大人看了都想要。（曼迪提供）

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時報周刊
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↑《名偵探柯南》的兩用後側背包設計簡潔俐落，散發「柯南感」。（曼迪提供）
↑《火影忍者》的兩用後側背包滿載懷念元素又具時尚感，搭配任何服裝都恰當。（曼迪提供）

動漫節熱潮繼春節期間台北動漫節後，從北延燒到南。2018高雄動漫節4月4日至7日前進港都，最受歡迎的滿額大禮放送、高雄限定超值福袋、電影預售票，大作新品首度亮相，要讓北部粉絲眼紅。

最受矚目的首發精品莫過於《火影忍者》與《名偵探柯南》的「兩用後側背包」和「雙層筆袋」，時尚與實用兼具。太太們的最愛《YURI!!! on ICE》推出午安枕和壓克力吊飾，設計柔美動人。另有《IDOLiSH7-偶像星願》10位偶像的胸章組、《Fate/stay night》三位女主角的馬克杯、《庫洛魔法使 透明牌篇》小午安枕、壓克力人形立牌、銀箔海報等商品皆令人心動。

最受青睞的福袋當然不會缺席，不僅有《Free！》、《精靈寶可夢》、《火影忍者》等福袋，另有下殺5折起的《名偵探柯南》和《Fate/stay night [Heavens Feel]》福袋向粉絲們招手。此外《Free!》、《K》限定Ｔ恤，《飆速宅男》、《命運石之門》海報，《月刊少女野崎同學》、《High☆Speed!》小枕，《罪惡王冠》金屬鐘以及《YURI!!! on ICE》運動毛巾全下殺5折，好康到偷笑。

超過50款《精靈寶可夢》、《IDOLiSH7-偶像星願-》、《阿松》、《王室教師海涅》日版品同場展出。單筆買滿指定金額可獲動漫紙袋、撲克牌等品。廣受支持的《文豪Stray Dogs劇場版 DEAD APPLE》將於5月4日上映，在曼迪攤位可享優惠價，買再送電影海報乙張，數量有限。

(時報周刊)

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