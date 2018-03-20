日陸韓三方擬於5月在東京舉行領袖會談

2018年03月20日 21:28 中時 黃菁菁

日本《共同社》報導，多名外交消息人士20日透露，中國大陸、日本、韓國三方，就5月在東京舉行領袖會談的計畫達成基本協議。若能實現，這將是大陸國務院總理李克強和韓國總統文在寅上任後首度訪問日本的行程。日本首相安倍晉三希望通過這場會談，爭爭改善與大陸、韓國的關係。

報導指出，在國內政治背景下持保留態度的大陸向日本政府傳達了答應上述時期舉行會談的意向。這將是大陸國務院總理自2011年5月溫家寶訪日以來首次訪日，也是2011年12月李明博訪日以來韓國總統的首次訪日。

三國領袖上一次會談是在2015年11月於首爾舉行，而此次會談日期可能設在以5月8日和9日。日本政府消息人士表示，「將會就日期與地點之事，與另外2方展開最終協調」。會談前後還計劃舉行「安倍和李克強」、「安倍和文在寅」的單獨會談。

共同社引述外交消息人士的發言指出，主辦國日本曾經詢問「是否可在5月召開」時，大陸方面表達了積極的想法。大陸全國人民代表大會決定李克強連任國務院總理和外交部長王毅升任國務委員，上述表態乃鑑於對日外交態勢齊備而採取的應對。

三國會談預計將提出在經濟、環保、文化等領域擴大合作的方針。而雙邊會談部分，則將分別就安倍訪陸，以及慰安婦等問題展開討論。

(中時)