嘉義規模5.2地震 高鐵、台鐵約2萬人受影響

2018年03月20日 21:31 中時 王思慧

嘉義縣大埔鄉於下午5時22分發生規模5.2地震，公路總局立即派員進行巡查，檢查後無損壞；台灣高鐵啟動「災害告警系統」，嘉義至台南區間一度暫停運轉，受影響車次29班，約1萬6千餘人。台鐵於斗六=善化間按4級規定辦理，共影響34列次、857分、8340人。

公路總局表示，地震發生後第一時間派員巡查道路狀況，經初步比對轄管道路於震度五級以上路線為台3線324K+500~358K+500（嘉義縣大埔鄉），結果顯示轄內道路、橋梁及隧道均無異常。

台灣高鐵表示，在地震後啟動「災害告警系統」，由於系統測得地表加速度高達207Gals，為確保營運及旅客安全，針對嘉義地區受影響區域(TK265到TK279，約14公里)內進行人員巡檢，嘉義至台南區間一度暫停運轉，確認安全後，緩步提速恢復運轉。於昨下午5時23分停駛，晚間6時45分恢復行駛，共停駛1小時22分，受影響車次29班，約1萬6千餘人。

高鐵公司表示，地震屬天然災害，不適用延遲退費規定。凡購買因地震影響車次，若車票未經使用，旅客可自原乘車日起一年內，持原車票至各車站售票口辦理全額退票，免收手續費。

台鐵表示，經工、電單位派員巡查路線、電車線，已於昨晚8時40分巡查完畢無異狀，路線恢復正常行駛，統計共影響34列次、857分、8340人。

(中時)