林佳龍：六都舉債額度不應差太多

2018年03月20日 21:42 中時 盧金足

一樣是直轄市，但六都舉債額度互有高低！台中市長林佳龍20日表示，舉債額度目前仍是台北市分配最多，各都之間不應差太多，尤其如台中市為新升格的直轄市，有許多基礎建設待興建，有必要重新檢討舉債額度問題，台中市真正符合升格後的需要，讓台灣有一個比較公平、均衡發展的制度。

針對台北市長柯文哲覺得分配台北市舉債額度，來提高其他縣市舉債額度不公平，林佳龍昨天在市府愛鄰守護成果暨頒獎活動後受訪表示，這是一個制度的改革，六都當然希望各自的舉債額度比較接近。

林佳龍說，目前台北市還是分配最多，希望不要讓其他都差太多，尤其新升格的直轄市有許多基礎等待興建，例如捷運興建工程，因此有必要重新檢討舉債額度問題。

他認為，不但可讓台中真正符合升格後的建設需要，也讓台灣能建立更公平、能均衡發展的制度，這也是社會所期待。

是否會向蔡總統或行政院長賴清德建議修法？林佳龍強調，這是財政局在市政會議時專案報告「生活首都、財政穩健」的建議，市府會適時轉達府院高層，讓負責的部會參考。

「不能一味追求市府存款的增加，而是適當使用及投資！」林佳龍指出，市府秉持創造性財政理念，提升預算效益，為市民帶來幸福、促進城市發展，形成良性循環，創造效益。

(中時)