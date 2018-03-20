缺兵嚴重 飛指部中校淪募兵員 基層怒吼：想逼死誰啊

2018年03月20日 21:39 中時電子報 王家禕

基層在臉書「靠北長官2.0」抱怨。（圖截自臉書）

國軍實施募兵制，缺員嚴重，基層面臨龐大的招募壓力，還推動「人人都是招募員」制，廣發各式招募文宣。有基層忍不住在臉書抱怨，為了招募民眾加入國軍，要求單位主官在外面拋頭露面、發放文宣，還要開會、操課，「不怕這些人去外面反招募？」

臉書粉專「空軍防空暨飛彈指揮部招募專區」在15日時發文強調，招募工作不分日夜，為了推廣招募工作，六二一營營長戴中校帶領單位同仁至淡水老街週邊及便利商店發放招募文宣。意圖藉由發放文宣及介紹，讓民眾更了解國軍各項招募班隊的資訊，提升民眾加入國軍的意願。

不過，有基層在「靠北長官2.0」抱怨，懇求收回「腦殘的招募命令」，竟然還叫各單位的主官出來跑行程，難道單位都不用顧？不僅要招募，還要開會、做戰備任務，再騙單位成立義工團，有空再來幫毛招募；之後再硬生生要單位把義工團變協力招募員。以為這樣可以拉高招募成效？不怕這些人去外面反招募？

該名基層批評，部隊已經沒人了，業務都要利用休息時間或休假時間做，還硬抓人去招募，「到底是想逼死誰啊」。逼到大家都退伍，再來喊部隊媒人，再開檢討會逼人招募，卻不會想說為何留不住人。這樣循環，只會製造更多的「反招募人員」，將國軍名聲弄臭。

該名基層感嘆，可憐的長官，貴為中校，卻要在外面拋頭露面，跪求人來當兵，一點尊嚴都沒有了。國軍都把標準放那麼低了，也沒看有很多人搶破頭來報考，國軍真的該認真檢討檢討，別再欺騙自己了。

另名基層也抱怨被凹，質疑招募中心都是設置假的嗎？「為什麼連招募都要叫基層做？基層快死了各位長官知道嗎？」不但要操課，還要招募，又不按編制用人。招募不到人就怪下級，基層聯隊更忙更亂，難道不會口耳相傳軍中很慘嗎？還期望別人從軍？這根本惡性循環！

(中時電子報)