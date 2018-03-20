美國奧斯汀第5場爆炸案 快遞員工被炸傷

2018年03月20日 21:44 中時電子報 江飛宇

美國德州首府奧斯汀(Austin)發生第5起爆炸案，根據聯邦當局的消息，去往聖安東尼奧東北部Schertz的聯邦快遞地面設施發現了一個去奧斯汀的包裹。

當地媒體statesman報導，聯邦官員表示，事件發生在本週二中午，聯邦快遞(fedex)在奧斯汀的一處分貨中心正在為包裹分類，結果在12點25分時，裝有爆裂物的包裹就在輸送帶上爆炸，裡，當時正在工作的員工有75名，所幸多數員工都離爆炸物有一段距離，僅有1名員工被衝擊波震傷。

消息人士透露，這枚包裹的送件與收件地點都在德州奧斯汀，所以當然屬於奧斯汀本地的爆炸事件。

過去兩週以來，奧斯汀市的各地共發生5起爆炸事件，第一起在3月2日，地點在奧斯汀的東北邊的一戶民宅，造成39歲的安東尼．史蒂芬(Anthony Stephan)身亡。10天之後，東奧斯汀市也發生對民宅的包裹爆炸事件，一名17歲的達拉森．梅森(Dranson Mason)身亡，而他的母親也被炸傷；幾小時候東南奧斯汀再發生爆炸事件，75歲的艾絲佩蘭薩．艾雷拉(Esperanza Herrera)受傷。

第4起發生在昨天，兩名男子在西南奧斯汀街道上觸碰到「跘線」，引爆了藏在路邊的爆裂物，1名原本騎自行車的男子因此跌倒，另一名同樣被衝擊波震傷。由於這枚炸彈採用跘線等精密設備。因此更像一種人員傷害詭雷。

由於第1、2、3起爆炸案的受害者是非裔美人和拉美族裔，因此FBI一度猜想是對有色人種的攻擊行動，但是第4起爆炸案是在路邊，而且受害者是2名白人，所以看起來似乎又是無差別攻擊了，案件變得難以理解。現在聯邦政府已提出11萬5千美元的獎金，獎勵提供有助於破案的線索的人們。

奧斯汀是德州首府，目前擁有近100萬人口，德州大學和眾多科技公司的所在地，也是發展最快的美國主要城市之一。

(中時電子報)