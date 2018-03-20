是元介、安心亞香港「同房」 《殺手不笨》快閃影視節

是元介（右）與安心亞快閃香港替電影造勢。（mm2滿滿額娛樂提供）

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是元介（右起）、梁志強與安心亞，出席香港國際影視節。（mm2滿滿額娛樂提供）

新加坡導演梁志強首部台灣電影《殺手不笨》，今日在香港國際影視節登場，不僅將台灣電影行銷海外，也是本片首次在國際影展亮相。《殺手不笨》目前正在台灣台中拍攝，梁導特別放下手邊工作，率男女主角是元介、安心亞、演員Apple出席造勢，眾人24小時內「快閃」香港，結束就立即返台繼續拍攝工作。

由於這幾天都拍攝夜戲，天微亮才收工，梁導前一晚也拍到清晨5點結束就直奔桃園機場，僅在飛機上小小補眠，抵達香港立馬驅車前往影視節會場，是元介則是邊拍片還要趕回台北宣傳新戲，緊接著再到香港宣傳，3天來睡不到10小時，大家都為了《殺手不笨》全力以赴。梁志強導演在台上表示，這部《殺手不笨》有不同於其他殺手電影的呈現手法與詮釋角度，要給觀眾全新感受。

安心亞也在香港影視節宣傳結束後，隔天將首日進組拍攝，《殺手不笨》是她跟是元介第一次合作，兩人尚未正式在片場碰面，就先在香港「迅速同房」培養感情，一起梳化聊天，是元介熱情分享這幾天拍攝心得。

是元介今年是第二次出席香港影視節活動，去年有《老師你會不會回來》，今年則帶著《殺手不笨》，他期許自己每年都有機會介紹新作品，讓各地朋友都看到他的努力。安心亞更興奮表示，她第一次參與國際影視展，現場也遇到很多熱情粉絲，可惜這次是快閃香港，今晚就要趕回劇組，但還是利用短暫時間嚐到懷念已久的奶油豬仔包。

(中時)

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