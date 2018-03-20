單身搭高鐵就該好心讓位？ 網怒：想有位子就自己買

2018年03月20日 22:33 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

如果在搭高鐵時，遇到自己的位置上已坐了人，你會怎麼做？近日就有一名網友表示自己單身時，就遇到一名帶著小孩的婦人要求讓坐，他不願意還遭到白眼，令他相當傻眼，網友看完都表示「像讓孩子有位置就自己買」。

網友在臉書不公開社團爆廢公社PO文表示，他以前單身時，有一次搭高鐵時遇到一名婦人帶著小孩，他的小孩就坐在自己的位置上，原PO表示自己就是想要有位置才會買對號坐，沒想到婦人卻要他把位置讓給他小孩坐，原PO相當傻眼，最後婦人還是有把位置讓給他，不過卻拿起手機開始向朋友「訴苦」，電話講得相當大聲。之後原PO也有了小孩，他表示自己現在帶著小孩搭高鐵，都會再另外幫小孩買座位，就算小孩還未到買票年齡也會也買，最後他也直言「不要因為你有小孩就覺得別人應該禮讓你」。

許多網友看完也都表示「使用者付費的概念」、「誇張！不會自己多買一個位子嗎？有很難嗎？」、「可以不買小孩座位，但是不能霸佔別人的座位。」、「自從小孩背不住就會多買票了+1」、「沒錢買座位就別搭車阿 一堆死奧客」、「人不要臉天下無敵」、「我也是多買一個位置，一來舒適二來比較不會吵到隔壁」、「 我也是多買一個位子，大人小孩坐得都舒服」。

(中時電子報)