性侵偷拍片外流準新娘慘被休 李宗瑞再賠200萬

2018年03月20日 22:13 中時電子報 呂承哲

富少淫魔李宗瑞迷姦性侵5名女子及偷拍遭重判20年定讞，另更審又遭判刑39年2月，目前已上訴至第三審；高院2月27日再針對未和解的6名受害者，判李宗瑞需賠償1325萬元。其中一名女性遭性侵偷拍的影片外流，她的男友看見影片後，憤而將2人婚事取消，高院更一審20日加判李宗瑞需該女賠200萬元。

判決書指出，該女與李宗瑞原本為朋友關係，2011年5月21日，李宗瑞藉口失戀心情不好，邀對方到信義區一家酒店喝酒談心，原本該女喝完2杯香檳後就想回家，對方不斷勸阻，該女離開前喝了李宗瑞給的一杯水後，就徹底失去意識。

案件曝光後，該女男友發現網路上某段流傳的偷拍影片，其中一名受害者就是女友，儘管對方解釋是失去意識被性侵，但男友還是無法釋懷，最後2人婚事因此告吹。該女受到嚴重打擊，甚至罹患憂鬱症一度輕生，更因此失業無法工作，決定向李宗瑞求償200萬元。

對此，李宗瑞出庭時指稱2人是合意性交，該女還表達「很舒服」，但是高院法官不採信李宗瑞說詞，認定該女是失去意識後遭性侵，2014年判李須賠償175萬元。本案經最高法院發回更審後，高院20日更一審維持原判決，並加判李宗瑞須賠償該女200萬元，全案可以再上訴。

(中時電子報)