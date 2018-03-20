性侵偷拍片外流準新娘慘被休 李宗瑞再賠200萬

一名遭李宗瑞性侵的女性，她的男友看見偷拍影片後，憤而將2人婚事取消，高院更一審20日加判李宗瑞需該女賠200萬元。(報系資料照）

友善列印
中時電子報

富少淫魔李宗瑞迷姦性侵5名女子及偷拍遭重判20年定讞，另更審又遭判刑39年2月，目前已上訴至第三審；高院2月27日再針對未和解的6名受害者，判李宗瑞需賠償1325萬元。其中一名女性遭性侵偷拍的影片外流，她的男友看見影片後，憤而將2人婚事取消，高院更一審20日加判李宗瑞需該女賠200萬元。

判決書指出，該女與李宗瑞原本為朋友關係，2011年5月21日，李宗瑞藉口失戀心情不好，邀對方到信義區一家酒店喝酒談心，原本該女喝完2杯香檳後就想回家，對方不斷勸阻，該女離開前喝了李宗瑞給的一杯水後，就徹底失去意識。

案件曝光後，該女男友發現網路上某段流傳的偷拍影片，其中一名受害者就是女友，儘管對方解釋是失去意識被性侵，但男友還是無法釋懷，最後2人婚事因此告吹。該女受到嚴重打擊，甚至罹患憂鬱症一度輕生，更因此失業無法工作，決定向李宗瑞求償200萬元。

對此，李宗瑞出庭時指稱2人是合意性交，該女還表達「很舒服」，但是高院法官不採信李宗瑞說詞，認定該女是失去意識後遭性侵，2014年判李須賠償175萬元。本案經最高法院發回更審後，高院20日更一審維持原判決，並加判李宗瑞須賠償該女200萬元，全案可以再上訴。

(中時電子報)

蘇澳加油站辦公室火警 1男昏迷送… 安平海砂屋都更 南市府盼30個月…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。