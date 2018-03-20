百年校慶融入學習 長興國小把校慶變成課程

2018年03月20日 22:44 中時 曹婷婷

歷屆校長回娘家慶祝100歲生日。（曹婷婷翻攝）

由台南知名雕塑家王昭旺所創作的銅雕藝術。（曹婷婷攝）

台南市仁德區長興國小歡慶100週年校慶，當點亮師生自製水管聖火台、彩炮齊響，校慶推入最高潮，這座聖火台背後蘊含為了讓學生從慶典中學習，從半年前就開始將百週年校慶主題融入各個課程，透過創客特色課程，結合數學邏輯、藝文設計與自然電學，讓學生自製水管聖火台，為校慶增加光彩，成為學生們最難忘的校慶。

這場校慶別出心裁，融合語文、藝文、資訊課程，高年級孩童完成一百片雷雕祝福語；攝影課教導小朋友回家「尋找代代長興人」，用影像與文字記錄家族鄰里的長興人；藝文課帶著小朋友做道具、學表演，社區踩街祈福迎聖火，放送長興學子的朝氣活力；社團方面，擊鼓隊與樂隊首次跨界合演，走入社區及高鐵站，演出「鼓擊樂揚快閃音樂會」，路過的國外觀光客大聲叫好。

教務主任陳文凱表示，將百年校慶融入課程，是因應主題式學習趨勢。小朋友學習圍繞校慶主題，跨領域合作，動手玩創意，還要走入社區認識家鄉，這是一種全新學習方式。

校慶當日舉行「跨越100 飛越世紀」公共雕塑藝術的揭彩儀式，這是由台南知名雕塑家王昭旺所創作的銅雕藝術，以象徵長興國小優良傳統的擊鼓為主題，藉由雙手揮舞鼓棒、抬腿跨越之姿，展現鼓者的活力與自信，開創下一個百年新猷。

校長吳婉媚說，長興國小近年重視發展創新教學，教師引導讓孩子發覺生活上的議題與問題，孩子透過思考方法與策略，動手實踐，經過無數次思考與動手，來解決遇到的議題與問題，特色課程「水管創客」為最經典的例子。

在慶祝百歲生日時，由孩子在自己設計、自己搭建用水管打造的聖火台亦為校慶增添了許多讚嘆的目光，同時把孩子所有對百歲校慶的歷程透過「學習成果展」表露無遺，也邀請曾在長興國小服務同仁參與「師生美展」；「懷念從前，時光走廊回憶展」最受長興人歡迎，每位長興人目不轉睛尋找過去悠悠回憶，更有30年、40年前校友發起同屆齊回長興共話當年。

(中時)