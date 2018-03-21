律師說法》秀琴爆借錢不還 從大嫂團內鬨中可以學到什麼？

秀琴最近身陷欠債風波。（中時資料照）

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中時電子報
天秤座法律網、

前大嫂團成員秀琴（前職棒球星陳致遠老婆）、Vicky（知名主持人屈中恆老婆）爆出財務糾紛，Vicky指控秀琴跟她借了20萬元遲遲未清償，最後還不出錢，將20萬元轉成秀琴開新餐廳的股份，結果餐廳經營不善，Vicky也從未看到財務報表，20萬元付諸流水。但秀琴反駁說做生意有賺有賠，Vicky是投資人也很清楚，自己也沒有財務問題，看來這段債務糾葛還有得吵了！但假如債務問題為真，Vicky將20萬元轉成秀琴餐廳股份，並不是聰明之舉，可由民法代物清償規定說起。

●法律評析

20萬元債權轉成20萬元股份的法律性質

Vicky對秀琴具有20萬元基於借貸關係所生的債權，可透過司法途徑追回欠款，且以秀琴的收入，應不致執行不到財產。但如果將債權轉成股份呢？民法第319條規定：「債權人受領他種給付以代原定之給付者，其債之關係消滅。」即是所謂的「代物清償」，白話來說，就是原本欠了一筆債，原本應該依約還款，但雙方事後約定用受領其他替代物的方式來處理債務，例如Vicky對秀琴的20萬元債權，經由雙方約定，變成秀琴餐廳20萬元的股份，在Vicky入股時，20萬元的債權就不復存在了，Vicky也無法再向秀琴要求給付20萬欠款，只剩下餐廳的股東權利而已了。

不建議用股份代物清償

使用股份會划算的情況很少，除非是前景可期的上市上櫃公司股份，但其實這些熱門公司股份也不可能會拿來給你，實際上，入股的都是剛成立的公司、商號，往往最後都是虧損收攤居多，Vicky也只是個股東而已，變成須承擔虧損的結果，且餐廳也是掌握在秀琴手裡，Vicky只是空有股東之名，但實際上也難以插手餐廳經營，有名無權，最後餐廳收掉，20萬元也永遠拿不回來了。

(中時電子報)

本文轉載自天秤座法律網
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