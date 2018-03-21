外國人只愛到台北觀光？ 鄉民分析竟是「這原因」

2018年03月21日 00:01 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

每年到台灣觀光的外國人相當多，就有一名網友表示他觀察到來台觀光的觀光客，似乎都只愛到「台北」觀光，很少踏出台北，他就到批踢踢(PTT)上詢問廣大的鄉民，「外國人來台灣都只去台北？」，沒想到許多鄉民都表示，交通是最大因素。

網友在知名論壇批踢踢(PTT)上發問，外國觀光客是不是都只愛到台北去，原PO表示自己原本就有觀察到此現象，加上自己曾到台北居住過一年多的時間，因此也更加確定了此現象，主要是他在台北很常會看到很多外國觀光客、外國留學生等，幾乎很少會往中南部去觀光，原PO表示「台灣自古以來就是多元族群、多元文化組成的移民社會，一個台北並不能代表整個台灣文化，感覺有些外國人只是認識台灣的台北而已，並不是真的認識台灣，這樣其實滿可惜的」。

九份是許多觀光客來台必訪景點之一。(圖/shutterstock)

許多鄉民都解析「交通」，應該是觀光客不前往中南的的最大因素，也有人舉例「你第一次去日本會去哪？你第一次去泰國會去哪？大概是一樣的意思」，不過綜觀鄉民的回應主因還是因為台北的交通很方便。網友也都回應「台灣人等車就等到肚爛了更何況外國人」、「有捷運當然首選阿誰要去交通麻煩的地方」、「台北以外哪個地方可以不用騎機車？」、「台北交通方便阿 台北以外除非有車 到哪裡都不方便」。

不過也有網友表示「現在住台南，這兩三年來歐美國家的觀光客有增加的感覺~」、「高雄愛河鹽埕超多好嗎，尤其這裡酒吧又多，有時候凌晨還可以聽到外國人嘻哈打鬧聲」。

(中時電子報)