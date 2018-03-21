與媽寶未婚夫分手後...她一個超前衛舉動讓傳統派崩潰

2018年03月21日 01:26 中時電子報 林毅 ／綜合報導 ／綜合報導

女網友在臉書「靠北婚姻」上分享自己心路歷程，前衛的行為也讓她引來傳統派砲轟 (圖／翻攝自靠北婚姻)

時代在改變，有許多古老的守則已經不適用在現代了。一名女網友在臉書「靠北婚姻」上PO文說，自己與論及婚嫁的男友分手後，因為太想要孩子，所以最後用一些「手段」成功生下孩子，但這個行為也讓年輕人與傳統派戰翻。

女網友說，自己33歲，之前有個論及婚嫁的男友，但4年前就分手了，原因是對方是傳統大家庭，明明結婚的是自己與未婚夫，事前也說好低調辦公證就好，公婆卻相當強勢，要求一定要風光辦婚禮、設宴席，男友又毫無抵抗力，輕鬆被爸媽牽著走，沒有自己主見。

女網友表示自己一生的大事要自己決定，不接受別人來介入，討厭大型儀式的她就這樣跟男友發生激烈爭執，又因為無法接受男友的「媽寶」個性，最後分手。

女網友不想再接觸傳統家庭，但又想要個孩子，精子銀行又需要婚姻證明，於是就找了一個要好的學弟「借精」，懷孕後不敢跟母親說怎麼來的，只能騙說是去銀行借的。讓她訝異的是，母親雖然非常生氣，但還是鼓勵她生下來，說「未婚生子的現在很多，就算孩子沒爸爸，也會有好多人期待他出生」，讓女網友忍不住抱著母親哭了一整晚。

最後在臨盆那天，痛到差點昏過去，腦袋一片空白的情況下，聽到嬰兒哭聲，看到護士抱著嬰兒前來，讓她覺得心靈被填滿的感覺，也體會到了從未有過的母愛。而孩子2歲了，她選擇分享自己的經驗，讓女人們能有自己的想法。

網友看完後也明顯分為兩派，不少年輕網友大讚原PO勇氣十足，實現了許多女性不敢去做的事情，「跟媽寶老公結婚以後也不會幸福」、「傳統家庭真的嫁不得、禮儀多、應酬多、壓力多、家事更多」、「我相信靠妳自己一定能夠讓孩子更幸福」，但也有傳統派的中老年網友痛批原PO自私，問說「孩子以後問爸爸是誰要怎麼回答？」。

(中時電子報)