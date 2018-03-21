321「國際森林日」大家一起植樹造林、愛地球

森林是永續再生的綠色資源，可以冷卻空氣、幫助緩解氣候變化，使我們的城市成為更健康、更適宜居住的場所。（新北市農業局提供）

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中時電子報
／整理報導

地球資源有限，潘基文秘書長指出，佔全球陸地面積的3分之1的森林對於全世界的經濟、社會、環境和文化至關重要！2012年聯合國大會決議通過每年3月21日為「國際森林日」，號召世界各國鼓勵民眾親近森林，以進一步提高各界對森林重要性的認識。

新北市邀請民眾共同響應這項全球性的活動，只要持有本市境內合法使用的土地，即日起皆可向農業局申請免費造林苗木，或是參加為期20年的獎勵輔導造林計畫，領取造林獎勵金。

苗木配撥。（新北市農業局提供）

今年國際森林日主題為「森林促進永續城市發展」，森林是永續再生的綠色資源，可以冷卻空氣、幫助緩解氣候變化，使我們的城市成為更健康、更適宜居住的場所。

農業局長李玟表示，本市自升格以來，透過公有造林計畫、民眾自主造林、海岸造林及公私合作等方式，全面進行造林工作，讓新北市的森林覆蓋率達76%，屬六都之冠，森林增加面積更是全國第一，成果豐碩。

今年新北市政府也響應聯合國全球植樹1兆棵行動計畫，成為台灣第一個參與該計畫的政府機關，累計自2006年至今於本市境內植樹已達114萬餘株，並預計於年底達到120萬棵樹的目標。

新北市邀請民眾善盡一份地球公民的責任，只要持有本市境內合法使用的土地及現況照片3張，即日起皆可向農業局申請免費造林苗木，另外也可參加為期20年的獎勵輔導造林計畫， 20年期滿每公頃可領取獎勵金達60萬元，歡迎民眾踴躍參加，共同造福後代子孫。

(中時電子報)

2012年聯合國大會決議通過每年3月21日為「國際森林日」。（新北市農業局提供）
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