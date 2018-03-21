創意無限！義大利波隆那兒童書展！台灣館秀30年來入選作品

2018年03月21日 04:24 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

讓世界看到台灣創意無限！2018年義大利波隆那兒童書展將於3月26至3月29日舉行，文化部今（20）日舉辦行前記者會，由文化部丁政務次長曉菁代表出席，今年台灣館以「Taiwan！Library of the Fantastic」為主題，除展現1989-2018年入選波隆那插畫展的作品群像，並推出金牌插畫家陣容，邀請幾米、鄒駿昇、陳姝里與唐唐4位優秀創作者，於展期間舉辦講座與簽名會，並與今年入選義大利波隆那插畫展的5位插畫家：林廉恩、劉旭恭、劉韻竹、安哲與吳欣芷，串連強大的繪本能量，向國際展現我國豐沛的童繪實力。

義大利波隆那兒童書展是全球最大的童書盛會，1967年起，亦同時舉辦「波隆那插畫展」，是繪本與童書出版產業絕佳的版權交流平台，今年台灣館以「Taiwan! Library of the Fantastic」為主題，為國際推介台灣美麗的童書繪本，分為「推薦插畫家專區」、「台灣精選好書區」、「數位出版品區」、「出版社專區」、「版權洽談與活動區」等區域，展出包括精選新書、漫畫及圖像小說、焦點推薦插畫家、數位出版等不同類型計37家出版社、共429本作品。

自1989年徐素霞作品《水牛與稻草人》首度入選波隆那插畫展起，台灣插畫家以多元的創意與技巧，在波隆那插畫展持續獲得肯定，迄今台灣插畫家已累積59次入選、43位插畫家入圍的輝煌紀錄。

因此，今年度台灣館特別規劃1989-2018年台灣入選波隆那插畫展作品特展，展館設計12米橫跨的綿長書牆、並以三大投影螢幕播放30年來台灣入選的優異成果，搭配100公分寬、70公分高的巨型畫冊，跨頁展示所有入選的精彩作品，以及2015-2017年獲選波隆那拉加茲童書獎的3部繪本作品，突顯台灣童書在華文出版圈的重要地位。

此外，台灣館亦推出金牌插畫家陣容，邀請4位不同類型的創作者：適值創作20週年的幾米、2017年拉加茲童書獎「藝術類」評審特別推薦獎得主鄒駿昇、產量豐厚的插畫家唐唐與新銳插畫家陳姝里，將於展期間舉辦講座及簽名會，並結合今年度義大利波隆那插畫展的5位台灣入圍創作者。

包括：二度入選的林廉恩、劉旭恭、吳欣芷，以及知名漫畫家安哲與剪紙藝術家劉韻竹。而為了支持國內創作者能藉由參與波隆那國際童書展，提昇出版品國際競爭力，台灣館設立了「國際出版品計畫」，協助台灣的童書繪本創作者與編輯推向全世界讀者，本次獲選作品為插畫家王春子的《趕快睡覺！》，他也將隨台灣館一同前往與來自全球的國際出版專業人士交流。

文化部表示，義大利波隆那兒童書展是全球插畫家的朝聖殿堂，政府將持續挹注資源，透過辦理交流、座談、版權推廣等創作者活動，拓展版權商務的實質交流，讓台灣在世界的童繪版圖擴張，達到最高參展效益。

(中時電子報)