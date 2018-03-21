吃到飽賞美景！海鮮蒸籠嘗海味、地熱青蔬增健康

2018年03月21日 05:54 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

海鮮吃到飽擔心膽固醇過高，要怎樣吃健康？近年來台灣吃到飽餐廳講求用餐環境、菜色多元化，位於新北最高百揚大樓頂樓的「50樓Café」，是全國最高的自助餐廳選在春天推出的「海鮮大會串」，網羅國內外優質海產河鮮一次滿足！可曾看過巨型海鮮蒸籠，肥美螃蟹、Q彈鮮蝦吃得到道地海味！還有仿造宜蘭清水地熱公園有名的溫泉煮蛋，將青蔬、玉米放進竹簍中燙熟，大口嚐進食材的原味與健康。

50樓Cafe享美味、賞美景。（Mega 50提供）

●吃到飽求新意、講究氣氛也要嘗美味

台北米其林熱騰騰出爐，看得出來台灣人越來越懂得「吃」，除了料好美味、餐廳服務、用餐品質也是關鍵！然每個人喜愛料理皆有不同，要如何滿足各個人口味，吃到飽的buffet就是不錯的選擇！

烏魚子蟹肉炒飯（左）、奶焗波菜生蠔（右）。（Mega 50提供）

位於新北最高百揚大樓頂樓的「50樓Café」除坐擁美景，在玻璃落地窗遠眺台北101，夜幕低垂時，更能坐賞新北美麗夜景！在三四月慕春之際，「50樓Café」也推出「海鮮大會串」。

50樓Cafe-海鮮蒸籠。（Mega 50提供）

●巨型「海鮮蒸籠」如珠寶盤、海菜吻仔魚粥嘗鮮甜

想吃海鮮，現切鮭魚、鮪魚生魚片應有盡有，還有琳琅滿目壽司檯在鮪魚泥軍艦壽司、新鮮現拌鰻魚散壽司之外，也增列了干貝、海膽和北極貝握壽司，假日晚餐會再多添炙燒牡丹蝦握壽司，吃來更加過癮！午餐供應七種選項；晚餐再加入九孔鮑、現流蟹貝，供應九款；假日更出動天使紅蝦和紫殼扇貝，以十款選項迎賓。

海膽軍艦捲（前）北極貝握壽司（中）、假日晚餐會再多添炙燒牡丹蝦握壽司（後）。

吃海鮮當然要吃「尚青原味」，可曾看過巨型的海鮮蒸籠嗎？主廚一次備足六種食材，包括三目蟹腳、花枝圈、自製的酒釀蝦、手作墨魚丸、以及愛買供貨的生態養殖烏魚和有產銷履歷的牛奶文蛤，裝入大蒸籠裡彷彿珠寶盒繽紛鮮豔，蒸氣緩緩飄香，原始風味、鮮甜盡現！此外，蒸盤底部的湯汁菁華再拿來現煮「海菜吻仔魚粥」，清爽中藏濃郁海味，可說是小朋友的最愛，還能補充滿滿的鈣呢！

50樓Cafe-「清水風味地熱料理」，客人可自行選擇喜愛的青蔬、蛋，將其放入滾水中燙熟，在放進竹簍中，看起來高雅又大方。

●吃到飽也要吃健康！青蔬沙拉不可少！現搾果汁喝營養

不可至否，吃到飽固然要吃能夠回本的肉品、海鮮！然大量的選擇與無限制的份量不免造成熱量增加而影響身材。其實兩小時多的吃到飽也有訣竅，在大快朵頤之際也能增健康！

50樓Cafe-海鮮野蔬沙拉佐百香果醬。（Mega 50提供）

在餐飲界多年，始終維持穠纖合度身材的「Mega50」行銷公關總監閻惠瑗就透露她吃到飽的小秘訣，如體質偏寒者，可先吃些多吃溫熱性蛋白質等食物，讓胃先有飽足感。之後不妨選些鮮蔬沙拉、水果，或喝些蔬果汁補充纖維質。話說「Mega50」的果汁可是備受客人讚譽，和新北市農業局合作選用外表其貌不昂的「格外品」蔬果作為食材，榨出果汁一樣鮮甜好喝，滿滿維生素A的胡蘿蔔汁讓大小朋友樂開懷！

值得一提的是，這次「海鮮大會串」中還有驚奇！將宜蘭清水地熱公園有名的溫泉煮蛋端上料理台！由客人選出自己想吃的胡蘿蔔、玉米、杏鮑菇、南瓜、木耳等鮮蔬放進滾燙水中煮熟，在依序放進竹簍，滿足個人不同口味也能增進趣味與健康，當然這也是拍IG美照的好鏡頭。

50樓Cafe-明太子海膽鮮蝦義麵。（Mega 50提供）

●自己選材吃到飽！「剪接」出自己美味料理

只要告訴我你愛吃什麼，我就能知道你是什麼樣的人～薩瓦林。多元的吃到飽沒有排餐的繁複，讓用餐自由度更加寬廣！彷彿自己是電影剪接師，從眾多食材中「調整順序」，又彷彿導演「運籌帷幕」，讓餐盤更加繽紛，從中烹調屬於自己的美味料理！

50樓Cafe-爐烤柑橘香草紙包魚。（Mega 50提供）

除上述琳瑯滿目的海鮮，「Mega50」主廚也推薦奶焗波菜生蠔、海鮮野蔬沙拉佐百香果醬、香芹蟹肉洋芋蛋沙拉、法式肝醬凍佐魚子醬、溫泉番茄海鮮湯、薑絲虱目魚湯、明太子海膽鮮蝦義麵、烏魚子蟹肉炒飯、爐烤柑橘香草紙包魚、茴香白醬鮭魚披薩、地中海漁夫披薩、蠔油芥藍海螺片、酥炸豆皮墨魚蝦肉捲、三星蔥油清蒸魚、古早味荷葉櫻花蝦米糕…等，在餐盤中環遊全世界，最後不妨再來些水果、冰淇淋，為一餐劃下美好句點，用舌尖的酸甜苦辣迎向美好未來。

(中時電子報)