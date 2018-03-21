去年代打印象深刻 鋼琴家弗拉達首度整場獻藝

弗拉達身兼獨奏家、指揮家、室內樂音樂家與伴奏者身分於一身，才華洋溢。(鵬博提供) 0

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去年杜達美與委內瑞拉西蒙‧玻利瓦爾交響樂團由於未能來台，改由維也納室內樂團與鋼琴家弗拉達代打，演出《皇帝》協奏曲，穩紮穩打深獲好評。弗拉達來自維也納，也是1985年維也納貝多芬國際鋼琴大賽首獎得主，下周起他將首度在台灣舉行鋼琴獨奏會，帶來原汁原味的維也納風情。

今年53歲的弗拉達是當代維也納音樂界的天之驕子，他出生、成長於維也納，八歲進入維也納音樂與表演藝術大學，1985年在維也納舉辦的貝多芬國際鋼琴大賽中獲得首獎，1994年獲頒維也納莫札特協會的莫札特勳章，2008年起擔任維也納室內樂團的首席指揮與藝術總監。2015年，維也納音樂廳為了慶祝弗拉達的50歲生日，總共安排一系列以他為主題的13場音樂會，展示弗拉達身為獨奏家、指揮家、室內樂音樂家、伴奏者的各種樣貌。與阿胥肯納吉、巴倫波因等前輩一樣，以鋼琴家著名的弗拉達跨足指揮，2016年灌錄的貝多芬鋼琴協奏曲全集錄音，就是他身兼鋼琴家與指揮家的重要紀錄。

弗拉達表示，與音樂的啟蒙要感謝父親，「從三歲開始，我就被父親帶著一起欣賞維也納當地的音樂會，台上的演奏者都是著名的音樂家，也是很正式的場合，而我小時候的偶像則是阿格麗希的老師古爾達（Friedrich Gulda, 1930-2000）。我們經常去維也納的金廳欣賞演出，定期聆聽維也納愛樂的音樂會。」弗拉達說，他父親不是音樂家，只是單純的樂迷，「當他下班回家，他會拎著一台錄音機走進我的房間，坐在地板上，我們一起專心地聽著音樂，什麼事都不做，這讓我自然而然對音樂產生濃厚的興趣。」

嚴肅不失精準，弗拉達幾乎是今之古人，他說歐洲有太多「半古典音樂」的演奏藝人，在四萬多位聽眾前面表演，把古典音樂跟搖滾樂團的鼓組混在一起，卻帶來相當糟糕的演奏品質，「對此我完全不能忍受，因為這麼做只會降低音樂的價值，貶低演奏者自己的格調。」

這次來台，弗拉達表示貝多芬的《迪亞貝里變奏曲》與舒曼的《交響練習曲》都是拿手之作，「雖然說不是輕鬆的樂曲，但聽眾可以從這兩首作品去感受貝多芬與舒曼在音樂上的成就是多麼神奇並且了不起，而他們的作品含有如此複雜且深刻的情緒，狂喜與狂悲交雜在一起，正如同他們本人。」音樂會3月25日在屏東演藝廳音樂廳，3月27日在台北國家音樂廳。

(中時)

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