驚！逾5成糖尿病患者有低血糖！失智風險增3倍

2018年03月21日 06:48 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

台灣糖尿病死亡率排名居高不下，過去大家普遍認為是高血糖所致，事實上糖尿病低血糖問題也是糖尿病患生命風險之隱憂。中華民國糖尿病學會理事長許惠恒表示，超過五成以上糖尿病患皆發生過低血糖 ，但病患即便害怕低血糖，多半也因為衛教知識不足，或是錯誤認定習以為常，輕忽低血糖潛在風險。

林口長庚醫院內分泌暨新陳代謝科醫師林嘉鴻指出，糖尿病患發生低血糖主要與用藥行為息息相關，過去糖尿病用藥多存在藥效釋放穩定性不足的問題，可能導致半夜低血糖，因而昏迷、致死的憾事。新一代更長效胰島素，於皮下形成「長鏈」，藥效作用平穩達42小時，臨床實證更減少4成低血糖發生率，今年3月終於在台上市，助糖尿病患遠離低血糖危害。

超過5成成患者曾低血糖 嚴重腦損傷老人癡呆風險高3倍

許惠恒理事長點出台灣糖尿病現況之隱憂－糖尿病低血糖問題明顯被低估！根據跨國糖尿病低血糖調查顯示，台灣糖友自述低血糖發生率不到3成，比起美國少了1倍之多(63%) 。事實上，最新糖尿病診間認知調查指出，高達9成5的糖尿病患都曾因低血糖而出現冒冷汗、心悸、發抖及全身無力的症狀。

近半數的糖尿病患更因低血糖半夜驚醒、發抖、無力，其中近3成患者血糖值甚至低於50mg/dl ，陷生命風險。國內研究也突顯此認知落差，3成糖友會反覆發生低血糖 ，卻渾然不知低血糖影響的嚴重性。

許惠恒理事長說明，若體內血糖值過低，不僅會產生自主神經異常症狀，如:冒冷汗、發抖、心悸等問題，更可能導致嗜睡、言語不清、甚至不自主地出現怪異行為。

一名68歲王先生，天天規律用藥，但近期每到下午都會無力、心悸，當時他以為是白天多喝幾杯咖啡、茶所致。某天因下午外出太勞累返家便直接入睡，但半夜三更家人發現王先生竟在家大小便失禁、甚至神智不清地胡言亂語，脫序行為猶如中邪、被鬼纏身。日後患者更經常發生冒冷汗，家人遊走宮廟、求神問卜不見改善，某天早起竟昏迷倒地緊急就醫後，血糖值僅剩38mg/dl，才發現是原來是低血糖搞的鬼！

林嘉鴻醫師表示，糖尿病患反覆發生低血糖主因來自於「用藥」行為。林醫師進一步說明，以胰島素來說，過去長效基礎胰島素發展雖已能減少低血糖的發生率，但卻也因為藥效釋放的穩定性不足，病患無法預期藥效發揮的高峰期，以做好飲食及生活作息的搭配，導致低血糖發生。據臨床觀察，患者發生低血糖時多半在夜晚睡夢中而不自知，若未第一時間處理，恐影響生命風險

(中時電子報)