《時來運轉》馬刺無退路 力保季後賽席位

2018年03月21日 06:58 中時電子報 盧品青 張小赫/運彩分析師、若蕎、拉拉、

華盛頓巫師目前暫居東區的第五名，以目前整個東區的態勢來看，本季的巫師應該是可以穩定的挺進東區季後賽。雖然很多人認為巫師在球隊一哥沃爾（John Wall）受傷後，面對連續打進季後賽的記錄或許有些危險，但我個人卻是認為失去球隊一哥並不會很嚴重，因為能讓巫師挺進季後賽，最關鍵的球員不是沃爾，反而是球隊二哥貝爾（Bradley Beal）。翻開沃爾與貝爾兩人在巫師隊合體後，兩人在球技逐漸成熟的情況下，近四個球季只有15-16年球季以些微之差，被拒於季後賽的門外，而15-16賽季，剛好就是貝爾缺陣的場次高於沃爾的場次。因此以15-16那季與本季相比，我相信只要貝爾持續在陣中，巫師本季還是很有機會打進季後賽。

相較於巫師已經在倒數打進季後賽的日子，聖安東尼奧馬刺現在正在為了季後賽而努力衝刺。雖然很多人都在關心「黑衫軍」馬刺能否延續年年50勝的紀錄，但我比較擔心的是，現在西區呈現了八支球隊搶季後賽三至八名的情況，馬刺只要稍有閃失肯定就會與季後賽說ByeBye。因此現在的馬刺在球隊一哥李納德（Kawhi Leonard）缺陣的情況下，除了總教練波帕維奇（Gregg Popovich）的激勵士氣以及吉諾布里（Manu Ginobili）的母雞帶小雞，才將會是馬刺能否挺進季後賽的關鍵。

馬刺vs巫師

本場比賽馬刺將在自家主場迎戰來訪的巫師，我認為就團隊戰術來看，巫師是一隻比較屬於強攻的球隊，但只要遇到防守強悍的對手時，巫師就會完全居於劣勢。而馬刺剛好就是全聯盟目前唯二能讓對手平均每場得分低於三位數的球隊，因此本場比賽巫師前來踢館，肯定相當不利，本場比賽看好馬刺獲勝過盤。

※本場推薦：馬刺讓分過盤

(中時電子報)