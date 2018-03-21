3月21日三大報頭版要聞

2018年03月21日 07:12 中時電子報 綜合報導

@中國時報

美國《台灣旅行法》生效後，首位美國官員昨晚抵台。台、美雙方昨皆發布新聞稿表示，美國務院東亞暨太平洋事務局副助卿黃之瀚（Alex Wong）來台訪問3天。黃之瀚今晚將出席台北美國商會謝年飯晚宴，蔡英文總統亦應邀出席致詞。

民進黨執政後因拒「九二共識」，兩岸關係降到冰點。行政院長賴清德昨在立院答詢表示，中國大陸把大門關起來，如果唯一鑰匙是「九二共識」，這在台灣是找不到的。他說，台灣是主權獨立國家，不會因外界受到壓力而改變，中國大陸向外國施壓，反而會讓西方國家看見他們的鴨霸。

全台蛋糕毛巾創始店雲林虎尾iicake蛋糕毛巾咖啡館20日無預警歇業，負責人林穎穗說，該館開張近5年，頭兩年每月都有200多萬營業額、年營業額約3000萬元，後因陸客大減連帶影響國旅市場萎縮，第3年開始每年降逾20％，迄今每月營收腰斬，已撐不下去，將尋求異業合作或斷尾求生。

台北市長柯文哲19日透露，今年「台北─上海雙城論壇」籌備進度，因上海市台辦主任李文輝被拒絕入境台灣，現在不知怎麼談，自2010年開始舉辦的論壇形同「卡關」；柯20日強調，雙城論壇不是統獨意識，是在減少衝突、降低緊張，維持善意交流，希望繼續維持。陸委會主委陳明通強調，兩岸交流要透明化，要開大門走大路。

@旺報

大陸國家主席習近平與國務院總理李克強，20日都對兩岸關係表態，習近平表示，實現完全統一是中華民族根本利益，一切分裂的行徑和伎倆都注定要失敗，每一寸領土都絕對不能，也絕對不可能從中國分割出去；李克強則指出，正因兩岸是一家人，同屬於一個中國，就不能容忍台獨的企圖、主張和行徑，也不允許外國勢力打「台灣牌」。

今年大陸「兩會」於20日閉幕，而閉幕例行的總理記者會上，大陸國務院總理李克強表示，「新變化就是門會越開越大」，下一步會放寬服務業准入，包括養老、醫療、教育、金融等領域，甚至逐步取消股權比重限制，並針對外商投資設立基本法，實現准入前的國民待遇。

大陸國務院總理李克強20日在13屆全國人大結束後的記者會上，對外界擔心中國新一輪風險點正在繼續，可能發生系統性金融風險，明確表示，「我要負責任地說，中國有能力防範、也不會出現系統性金融風險。」

大陸國務院總理李克強20日在記者會表示，要將「粵港澳大灣區」建成世界級的大灣區，並利用三地優勢互補、堅持「一國兩制」方針。他強調港澳居民到大陸，特別是到廣東工作、生活時，在住房、教育、交通等諸多方面將逐步享受同等待遇，並表示願與港澳同胞一起共用國家發展的機遇。

@工商時報

看好不動產後市，龍頭銀行台銀出招，今年將力拚新增1千億元房貸業務。台銀目前房貸市占僅次於土銀，已是市場第二大，台灣金控董事長呂桔誠20日在台灣金新春記者會宣示，台銀今年對房貸業務已訂出目標，將力拚全年至少新辦理千億元房貸。

長榮航空去年獲利57.52億元，較前年大幅成長65％，客貨運業績同步增溫，董事長林寶水昨（20）日表示，今年前2月營收成長力道逾1成，超越目標，且3月不看淡，全年將力拚成長優於預期。

中美貿易衝突近期越演越烈，對此，大陸國務院總理李克強昨（20）日表示，中美打貿易戰對雙方都沒有好處，沒有贏家，希望雙方保持理性，不要感情用事，避免打貿易戰。李克強並呼籲美方遵從貿易精神，放寬對中國高技術、高附加值產品的出口。

改革台灣的法人董事文化將從金融業帶頭！金管會主委顧立雄昨（20）日透露，會將金金分離、自然人董事法源納入此次銀行法修正條文，其中要求一定席次由自然人董事出任的部分，不排除先從資產逾兆元的大銀行及金控公司作起。

(中時電子報)