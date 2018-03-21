2020總統大選馬英九無法置身事外？羅智強神回網讚

2018年03月21日 08:14 中時電子報 謝雅柔

前總統馬英九卸任後人氣明顯回升，前總統府秘書長羅智強指出，有不少人向他提出馬英九「2020年總統大選無法置身事外」的類似意見，他說不管馬「不置身事外」的定義是什麼，但他說「2020年若台灣再讓蔡英文多執政四年，我很擔心，台灣還有沒有四年可言」。

隨著馬英九由黑翻紅，有很多人期待馬能重出江湖為自己討公道，拱馬英九出來選2020總統大選的呼聲很高。此外，更傳出一位曾參與2015年「馬習會」、至今經常往返兩岸的重量級學者曾透露，日前曾請總統前副祕書長羅智強帶話給馬英九，大意是「2020年總統大選無法置身事外」。

羅智強稍早在臉書指出，是有不少人向他提過馬英九「2020年總統大選無法置身事外」的類似意見。不過對於類似的意見，羅的回應都是，「我現在不是馬英九的幕僚，我也不知他未來的規劃是什麼？」

「這也要看『2020年總統大選無法置身事外』的意思指的是什麼？」羅智強指出，無論馬英九「不置身事外」的定義是什麼？他無法代馬英九回應，但羅強調，他自己是不會置身事外的，他說2020年若台灣再讓蔡英文多執政四年，他很擔心，台灣還有沒有四年可言。

對此，網友表示「中肯」、「全民都不可以置身事外，這2年已是度日如年了」、「很多人也都很擔心，覺得如果繼續台灣就完了」、「若馬總統真2020出來選，我想將會有百分之90以上的人民感謝他出手救國家的」、「馬總統是應該要出來選，救台灣是他責無旁貸的責任！」、「馬總統是應該要出來選，救台灣是他責無旁貸的責任！」

(中時電子報)