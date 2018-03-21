與牛頓達爾文並列 名物理學家霍金將入葬西敏寺

2018年03月21日 08:53 中時電子報 李靖棠

據英國每日郵報（Daily Mail）報導，長年患有漸凍人症、國際知名物理學者霍金（Stephen Hawking）於本月14日因病逝世，享壽76歲。在劍橋大學（Cambridge University）教堂內舉行完葬禮後，霍金的遺體將在西敏寺（Westminster Abbey）火化並下葬於此，與同樣知名的科學家牛頓（Sir Isaac Newton）、達爾文（Charles Darwin）等人並列。

西敏寺官方表示，「同樣歸葬於此地者，還有知名的原子核物理學之父拉塞福（Ernest Rutherford）。我們希望聚集這些科學家的英靈，可共同找出生命與宇宙的謎團解答。」

英國知名景點之一：西敏寺。（達志影像/Shutterstock）

史蒂芬霍金，英國當代最著名物理與宇宙學家，擔任劍橋大學（University of Cambridge）理論宇宙學中心研究主任，罹患肌萎縮性脊髓側索硬化症，全身癱瘓，無法說話，手部只有三根手指可以活動，必須依賴語音合成器來與其他人通話。原本醫生認為，他活不過25歲，但這些年來他卻展現了對疾病的適應力，打破了這樣的魔咒。

他1979從2009年任盧卡斯數學教授，主要研究領域是宇宙論和黑洞，證明了廣義相對論的奇性定理和黑洞面積定理，提出了黑洞蒸發理論和無邊界的霍金宇宙模型，在統一20世紀物理學的兩大基礎理論——愛因斯坦創立的相對論和普朗克創立的量子力學方面走出了重要一步。

名列世界文化遺產的西敏寺，除了是英國歷代君主的埋葬地，除了君主以外，貴族可以葬在禮拜堂，而僧侶和與教堂有關的人則葬在迴廊。隨著時間的推演，能葬在西敏寺已成為一種榮譽，貴族、詩人、將軍、政治家、科學家等都是英國歷代的翹楚。

(中時電子報)