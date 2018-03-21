雙城論壇將停辦？傳柯P為拚選戰向綠營妥協

2018年03月21日 09:03 中時電子報 黃以謙

台北市長選戰將近，民進黨對於是否與現任市長柯文哲合作尚未定論，如果綠營與柯互打，選情不容樂觀。現有傳聞指出，柯文哲已經與上海台辦取得默契，停辦今年的雙城論壇，並有計畫地與獨派大老會面，似乎為拚連任，選擇了「妥協」這條路。

綠營在台北市長選舉的整合關鍵，據傳就是今年的雙城論壇，但是論壇至今仍沒進度，透露一股不尋常的味道，難道事情正在起變化？

據《鏡周刊》爆料，「今年雙城論壇確定不辦了！」知情人士透露，柯文哲在與上海台辦取得默契後，已告知中央政府，而這個決定正好與民進黨的態度「不謀而合」。

台北與上海輪流主辦雙城論壇是行之多年的默契，今年剛好輪到台北當東道主。台北市府本來規劃降低層級，由副市長出面接待，並提前至六月以前舉辦，以避開選舉活動，但這個規劃在今年初傳給對岸，卻被「已讀不回」。現在3月都過了一半，照以往的進度來說，目前算是嚴重落後了。

一位北市府人員告知《鏡周刊》，北市府大陸小組在去年9月《中國新歌聲》台大濺血事件後曾召開過會議，之後到現在的半年期間都沒開過會。關於今年雙城論壇怎麼辦？時機點為何？至今柯文哲仍三緘其口，但由於新任陸委會主委陳明通與柯相熟，預料類似去年的國安講稿風波應不會再現。

知情人士分析，今年適逢地方大選，雙城論壇辦在台北很難避免干擾，尤其柯文哲與綠營的互動處在敏感階段，加上大陸兩會、美國《台灣旅行法》通過，對兩岸關係可能造成衝擊。

分析認為，柯文哲不選擇在第一時間宣布停辦，主要是為避免造成兩岸關係倒退的誤會，而近期柯開始與多位獨派大老會面，推測就是為了爭取「諒解」而採取的行動，也就是說柯選擇了與綠營妥協。

(中時電子報)