陳菊：非常擔心兩岸現階段不溝通

2018年03月21日 09:42 中時 江靜玲

葛來儀問陳菊是否擔心現在的兩岸關係？陳菊直言，「對海峽兩岸我當然非常擔心」。（江靜玲攝)

高雄市長陳菊今天在華府表示，她非常擔心兩岸現階段不溝通、不往來，「這不是一個好的方式」。陳菊說，善意是雙方的，指出這不是單一的問題，雙方都要努力。

陳菊今天在華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）以自己從政40年的心路歷程和高雄市執政4000天的經驗發表演說。CSIS兩岸學者葛來儀詢問陳菊對目前兩岸關係的看法，以及是否擔心現在的兩岸關係？陳菊直言，「對海峽兩岸我當然非常擔心。」

陳菊表示，她向來都認為海峽兩岸應不斷交流溝通，「互相欣賞」，但在這當中，也要異中求同，透過溝通交流讓兩岸間能夠有對話。然而，台灣的方式北京方面並不接受，陳菊說，「我覺得非常可惜」。

她表示，北京方面都是用教訓、制裁，表達不喜歡蔡英文總統的政策。但蔡英文總統在台灣是經民意選舉出來，有一定的台灣主流意見，必須慢慢了解，尋求共識，不能完全附和北京期待。所以蔡英文再三強調善意不變，絕不挑釁，希望兩岸間能尋求新溝通方式，不在威脅中接受任何壓力。

陳菊說，台灣希望用善意，讓兩岸間有更多對話；而善意是雙方的，雙方都要努力，不是單一的問題，她期待兩岸有更好的交流溝通。

演說後對媒體詢問行政院長賴清德指出，中國大陸認為解決兩岸僵局的鑰匙只有「九二共識」，在台灣是找不到這把鑰匙。

陳菊表示，兩岸關係過去國共間有許多恩怨情仇，民進黨和中國共產黨間則沒有歷史恩怨，只是對未來現階段的認知有些不同，做為市長，從過去到現在她都主張兩岸開放交流、溝通。

陳菊重申，對兩岸現階段停滯的狀況，「我個人認為非常可惜」。 她表示，台灣過去受國民黨的黨國教育，兩岸現在其實可擺脫過去枷鎖，展開新頁。

今天在解決台灣問題上，她相信更多的溝通協調，柔軟，對兩岸關係一定有幫助，非雙方語言上不斷的相互挑釁，「這樣不是好方式」。她呼籲，兩岸雙方能以和諧和解的方式溝通，讓兩岸發展更正面。

(中時)