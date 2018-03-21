「中東股神」阿瓦里德 否認以數億資產換自由

2018年03月21日 09:37 中時電子報 李靖棠

據印度時報（Times of India）報導，沙烏地新王儲薩勒曼（Prince Mohammed bin Salman）上台後，對於國內「貪腐」人士進行大幅度掃蕩，上百位王室成員遭到牽連逮捕，其中包含曾叱吒全球市場、被譽為「中東股神」的阿瓦里德王子（Prince Alwaleed bin Talal）。

遭軟禁於該國「五星級飯店」麗茲飯店（Ritz-Carlton）內，西方媒體先前曾大肆報導指出，阿瓦里德為換取人身自由，疑似向薩勒曼支付高達60億美元（約1,774.7億台幣）或釋出手中大比例的集團股份。但獲釋後的阿瓦里德向媒體表示，並沒有所謂「數億資產換自由」的事情，也未遭到王室刑求逼供。

曾叱吒全球商場、被稱為「阿拉伯巴菲特」的阿瓦里德王子。（圖/美聯社）

現年62歲的阿瓦里德，出生於沙烏地大港吉達（Jeddah）。父親塔立爾親王（Prince Talal bin Abdul-Aziz），是沙烏地首代國王伊本紹德（Ibn Saud)）第20個兒子、母親是扎哈爾（Muana As-Solh）。

1980年代大舉收購花旗銀行（Citi Bank）持股，成為最大個人股東；同時也成為蘋果公司（Apple）最大個人股東。2005年個人總資產為237億美元（約7,010億台幣），躍居在《富比士》富豪排行榜第五；更因獨到眼光，被外界封為阿拉伯世界的巴菲特（Warren Buffett）。

除他之外，當時的「掃貪」行動中，老國王阿卜杜拉（Abdullah bin Abdulaziz Al Saud）之子、米特卜王子（Miteb bin Abdullah）也選擇支付10億美元（約300億台幣）換取人身自由，讓外界看見，新王儲薩勒曼的狠勁與改革執行力。

(中時電子報)