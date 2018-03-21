找下台階？詹順貴嗆經部：不講清楚深澳案效益 不發環評通過函

2018年03月21日 09:49 中時 洪安怡

環保署副署長詹順貴投下深澳電廠擴建贊同票，輿論方興未艾，詹順貴今（21）日接受電台專訪指出，自己已是萬箭穿心，但呼籲經濟部出來說明。詹順貴說，能源局長林全能說少了深澳電廠，備用容量率不夠，事實上只從15％降到14.9％，只差這0.1％，需要用1千億來補足嗎？經濟部不講清楚，不會發環評通過正式函。

今日詹順貴接受《蔻蔻早餐》專訪，主持人周玉蔻詢問，詹順貴不斷叫經濟部面對問題，但經濟部有說清楚了嗎？詹順貴回應，「我目前看到是沒有」，他指出能源局面對媒體追問閃閃躲躲，從不願意把話說清楚。

詹順貴表示，如果依照目前能源路徑圖，2025年要達到燃氣發電50％、燃煤發電30％、再生能源發電20％的比例，備用容量率15％，林全能說少了深澳電廠，備用容量率不夠，其實是從15％變成14.9％，只差這1％，需要用1千億來補足嗎？認為經濟部應該仔細評估。

一同受訪的綠色和平組織專案主任蔡佩芸認為，經濟部自己心裡也有矛盾，因為當2025年燃煤發電比例降到30％時，沒有相對應老舊機組除役，深澳電廠一運轉又會拉高比例，為什麼不把1千億元投入更乾淨的能源？而運轉後製造出760萬噸碳排，又與目前溫室氣體階段管制目標相互違背。

詹順貴指出，由於此案通過的附帶條件，是要求經濟部說明逐年的能源配比，倘若下次深澳電廠報告時仍未說明清楚，就要持續報告直到說明清楚，否則深澳電廠擴建案還差通過的行政處分函，就不會送出。

周玉蔻問詹順貴是否覺得自己是李應元的代罪羔羊？詹順貴回應完全沒有這種感覺，一開始他入閣還有人打賭他做不滿3個月，而今快2年，署長給予很大的空間，「到現在政務官還做得非常愉快」，但他也提到倘若《空汙法》、《環評法》能照自己理念通過，就能完成任務離開，如果不能照自己理念通過，也算理念不合而離去

至於曾在南鐵東移案中和詹順貴產生矛盾的行政院長賴清德，周玉蔻問詹順貴，兩人是否會意見不合，「你對他還有意見嗎？」詹順貴回，可以就事論事溝通都沒問題。

(中時)