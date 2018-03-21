共體時艱省「水」趣！大象洗澎澎用「沙浴」

2018年03月21日 09:50 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

資源有限，慾望無窮！其實「水」也是無形中被消耗，明（3月22日）是「世界水資源日」！除人要省水，其實照顧動物時也能發揮巧思，依照各種動物習性幫大自然省水呢！如大象洗澎澎可用「沙浴」、企鵝館水池換水時，池水會流放給對水質要求相對沒那麼高的鳥園水禽池或生態池呢！

在台北市立動物園這個大家庭裡，住了超過2千3百多隻的野生動物，加上每年平均有約3百萬以上的遊客川流不息，用水量十分龐大。為了盡量節約珍貴的水資源，工作人員絞盡腦汁，多年來嚐試各種省水奇招，每年至少節省了九萬噸的自來水用量，佔全園自來水量約10-20%。

園區內分散各處的雨水儲蓄利用系統，總容量可收集約800噸雨水。（台北市立動物園提供）

動物園為響應3月22日（星期四）「世界水資源日」，將在當日10：00-14：00，於兒童動物區入口，辦理教育駐站活動，和大家分享省水小秘訣，完成闖關者還能獲得限量的紀念品，歡迎大家一起加入變身省水達人的行列！

每年3月22日是聯合國的「世界水資源日」（World Water Day），水資源日是源於1992年聯合國環境與發展會議，決議明定1993年3月22日為第一屆世界水資源日。

此後，聯合國每年都會針對「世界水資源日」設定各種不同的水資源保育主題。2018年世界水資源日的主題是「自然的水」，今年的主題則是探討人類如何利用大自然、克服21世紀的水資源挑戰。

水資源是生物生存的關鍵用品，但由於人類在地球上的過度開發，導致水源大幅流失、水質嚴重污染，可用的水資源日益緊缺。如果我們再不能珍惜水資源，終將導致無水可喝的窘境。

動物活動場的瀑布水循環利用（台灣獼猴）。（台北市立動物園提供）

為了節省動物園內的自來水用量，機電人員無不想方設法，連動物們也加入「共體時艱」的行列，例如將動物活動場的瀑布水循環利用、提供沙土讓大象自由選擇沙浴或淋浴、企鵝館水池換水時，池水會流放給對水質要求相對沒那麼高的鳥園水禽池或生態池等，這是動物園將「水」逐級利用的最好例子。

另外雨水收集利用，也是水資源運用的重點項目之一，園區內分散各處的雨水儲蓄利用系統，總容量可收集約800噸雨水，除了澆灌花木、沖洗廁所、清潔動物活動場外，還可提供部分動物戶外活動場水池使用。

動物園於3月22日（星期四）10：00-14：00，在兒童動物區入口，辦理響應「世界水資源日」教育駐站活動，主題有「認識雨撲滿」、「省水抽抽樂」及「節水妙方分享」的內容，藉由在互動遊戲、有獎徵答及實物解說的過程中，建立遊客對雨水利用的環境覺知及行動表現。

引導民眾對「水」的運用更有感受，進而願意購置並使用各項節水設施，在生活中勵行的節水小撇步。此外，動物園也製作了許多節水推廣宣傳措施，歡迎民眾索取及預約節水節能導覽解說，一起加入省水達人的行列！

(中時電子報)