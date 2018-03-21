我家廚房變廚餘 食安專家：這9樣東西馬上扔

2018年03月21日 10:03 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

廚房總有東西被留置或未用完的，吃剰的菜肴該放冰箱多久，或舊砧板能否繼續切剁？清潔用具有無使用年限？這些都攸關我們日常的食品安全。食安專家葛蕊芙莉（Marianne Gravely）表示，廚房有9樣東西，你得當機立斷趕快扔掉。

廚房管理其實一門學問，有不少人為此苦惱，不知如何收拾乾淨，又能兼顧食安問題。以下是天下雜誌《web only》綜合盤點，該如何處置廚房用具、以及相關食材的保存取捨。

一、海棉

海棉有很多洞，要弄乾淨很困難，即使用微波爐除菌或沸水消毒，還是會發現病原體。用洗碗布或紙巾可能是較好的選擇，所以還是趁早丟了海棉吧。

二、不記得有煮過的剩菜

有剩菜放在冰箱的雲深不知處，發現時竟然忘了有多久了。專家說，剩菜放3、4天還可以，過久就該直接丟進垃圾筒，還有拜託一下，發現黴菌也千萬別吃。

三、過期的調味料

為烹調某個特別的料理買了特別醬料，後來卻再也沒用，像這樣的呆料很容易過期，只要看起來不對勁，就應該立刻放棄。

四、沒用的發粉

發粉比小蘇打粉更容易失去活性，如果家裡的發粉放久了，專家建議用1/3杯熱心加1茶匙發粉加以檢視，如果激烈起泡，就代表發粉沒問題。

五、開封的盒裝湯粉

尤其是紙盒包裝的現成湯料，保存期限短得驚人。如果開封只用一半，要提醒自己隨時用掉，不然就得冰起來。

六、蛋黃或蛋白

喜歡調雞尾酒加蛋白，或烹調只用蛋黃或蛋白的人要注意，用剩的蛋黃或蛋白最好在24小時內冰存。

七、滿是傷痕的砧板

砧板在頻繁使用後傷痕累累，不管是塑膠或木製，只要出現裂痕，就該毫不猶豫扔了。細菌總在縫裂中滋長，很難清理。

八、刮痕無數的不沾鍋

只要出現一道很深的刮痕，不沾鍋就不再是不沾鍋了。就算是鐵氟龍材質，只要高溫加熱並冒出氣煙，可能會帶來類似感冒的症狀。

九、聞起來壞掉的肉品

如果透過包裝還聞得到肉味，或離開包裝幾分鐘後聞起來不太對勁，還帶有些汁液，那你就別冒險了。

(中時電子報)