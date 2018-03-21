台灣這些現象 李富城怒嗆：真的是鬼島

2018年03月21日 10:04 中時電子報 陳怡文

《富比士》專欄作家詹寧斯（Ralph Jennings）日前提出質疑，為何名列先進經濟體的台灣，薪資水準竟和墨西哥一樣低？勞團痛批「很丟臉」。資深氣象專家李富城表示，台灣薪水低不說，物價還飛漲，早上吃一碗麵線60元，漲了20元，四季豆及芥藍都是80元一斤，怒嗆民進黨執政黨員肥腯腯，「台灣真的是個鬼島」。

根據「經濟合作暨發展組織」資料顯示，墨西哥勞工平均月薪約台幣3萬7260元，台灣官方資料，去年台勞月薪平均約台幣3萬8656元，和墨西哥薪資水準相近。對此，李富城表示，「台灣真的是個鬼島，薪水低不說，物價則飛漲，早上吃一碗麵線，60元，漲了20元，四季豆及芥藍，都是80元一斤」

李富城再批民進黨執政，那個不是肥腯腯的，民進黨員的薪資，那一個不是十萬起跳，什麽都不會的吳音寧，年薪250萬，他才不管蔬菜是貴還是賤。另外，網上有針對民進黨執政後，只有16個字可以形容執政的政績「企業出走，加重課稅，萬物齊漲，薪資萎縮」。網友也批「這證明一件事。往前看的領導者，會讓經濟進步。思想停留在鬥爭的政府，只有倒退嚕」、「X的，要不要我拿我的薪資單登報？ 哪來的3萬8千多？ 」。

(中時電子報)